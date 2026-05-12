В то время Алиев и Артем Милевский были лидерами Динамо под руководством Валерия Газзаева. По словам Александра на ютуб-канале PRYVOZ, они устроили Шевченко не очень комфортный прием.

Как Алиев пошутил над Шевченко?

По словам экс-футболиста, они решили сразу показать звездному новичку, кто "в доме хозяин", хотя сделали это в полушутливой форме.

У меня с Шевой всегда были, знаешь, такие отношения... Когда он пришел, то тренером был Газзаев. Ну, понятно, и я лидер, и Тема лидер. Я ему сказал: "Шева, будут какие-то проблемы у тебя, можешь обратиться к Сан Санычу, Артему Владимировичу". Он покраснел сразу,

– вспомнил Алиев.

Несмотря на то, что Алиев признает величие Шевченко как футболиста и уважает его за достижения в сборной и европейских топ-клубах, к личности легенды у него остались вопросы. Он сказал, что человеческие качества обладателя "Золотого мяча" не вызывают у него восхищения.

Напомним! Андрей Шевченко вернулся в Динамо в августе 2009 года после длительной карьеры в Милане и Челси, выступая за киевлян до завершения карьеры в 2012 году.

Что известно об Алиеве, Шевченко и Милевском?

Александр Алиев

В составе Динамо он стал многократным чемпионом Украины и обладателем национального Кубка. Выступал за сборную Украины на Евро-2012. После начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года Алиев присоединился к теробороны Киева, хотя его служба неоднократно подвергалась критике со стороны некоторых ветеранов, которые считают ее "фиктивной".

В перерывах между вождением навеселе своего Мерседес Алиев переносит тяготы "военной службы" в столичных банях в компании другого скандального футболиста Динамо Артема Милевского. К ним в поддержку прикомандированы раки и пиво, также есть возможность вызвать огонь "тяжелой артиллерии" в виде крепких напитков,

– написал ветеран ВСУ Олег Симороз в соцсети X.

В апреле 2025 года он оказался в центре громкого скандала из-за пьяного вождения и конфликта с полицией в Киеве. Сейчас Алиев играет в медиафутболе за команду IGNIS вместе с давним партнером по Динамо Милевским.

Андрей Шевченко

По данным сайта УАФ, он легендарный украинский футболист, обладатель "Золотого мяча" и нынешний президент Украинской ассоциации футбола. Он является лучшим бомбардиром в истории сборной Украины с 48 голами. Имеет звание Героя Украины. Возглавлял национальную сборную (2016 – 2021), с которой дошел до четвертьфинала Евро-2020. Также тренировал итальянский клуб Дженоа.

Артем Милевский

Он выступал за Динамо с 2002 по 2013 год, проведя 278 матчей и забив 87 голов. В составе киевского клуба трижды становился чемпионом Украины и неоднократно выигрывал Кубок и Суперкубок страны. На ЧМ-2006 дошел до четвертьфинала, запомнившись пенальти в стиле "паненка" против Швейцарии. Также является серебряным призером молодежного Евро-2006.