Однако в последнее время к службе Алиева возникает все больше вопросов. Как сообщает 24 Канал со ссылкой на пост Олега Симороза, ветеран ВСУ выразил возмущение поведением экс-игрока Динамо.

Как Симороз отреагировал на Алиева?

Александр в последнее время находится в Киеве и лишь изредка ездит к линии фронта. При этом недавно Алиев вляпался в скандал, выставив фотографию из бани в День памяти жертв Голодомора.

Также бывшего футболиста останавливала полиция Киева и и засвидетельствовала его вождение в нетрезвом состоянии. Олег Симороз не сдержался и откровенно высказался об Алиеве.

В перерывах между управлением навеселе своего Мерседес Алиев переносит тяготы "военной службы" в столичных банях в компании другого скандального футболиста Динамо Артема Милевского. К ним в поддержку прикомандированы раки и пиво, также есть возможность вызвать огонь "тяжелой артиллерии" в виде крепких напитков,

– рассказал Симороз.

"Все видят, как он гуляет по барам, как в Киеве его решением суда лишили водительских прав за управление в состоянии алкогольного опьянения. Но Варашский районный ТЦК (Ровенская область) не придумал ничего лучше, как наградить его "благодарностью". Ну это же надо додуматься до такого, хотя, если уж ему УБД дали, то что тут говорить о какой-то благодарности", – говорит Олег.

Что ветеран ВСУ говорит о Милевском?

Также Симороз вспомнил и о другом экс-динамовце Милевском. По его мнению, Артем должен быть мобилизован, ведь имеет украинский паспорт.

Тако ветеран ВСУ обратил внимание на то, что подобное игнорирование поведения Алиева и Милевского вызывает деморализацию у бойцов.

"К слову, Миля "каким-то образом" тоже избегает призыва по мобилизации, хотя имеет украинский паспорт, который возлагает на него конституционные обязанности гражданина Украины по защите государства и его суверенитета. И все это максимально не смешно. Алиев продолжает фиктивную военную службу, на этот раз в воинской части А4273. Это 105 отдельная бригада ТрО ВСУ, боевая бригада, если что. Они точно не заслуживают того, чтобы их имя порочил какой-то алкоголик", – считает ветеран.

В который раз обращаю внимание Командования ВСУ на этого, прости господи, солдата Алиева. Не может у нас один солдат 160 дней проводить на позиции без ротации, а другой пить пиво и есть раки, после чего сладко спать дома. Прекратите этот фарс. Разберитесь в подразделениях, потому что это деморализует действующих боевых,

– резюмировал Симороз.

