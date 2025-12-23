Варашский ТЦК вручил благодарность Александру Алиеву за помощь в организации и проведении благотворительного футбольного турнира в поддержку ВСУ. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм Алиева
За что Алиев получил благодарность от ТЦК?
Алиев опубликовал фотографию, на которой держит в руках благодарность. Александр является капитаном команды "Звезды украинского футбола – ветераны Динамо Киев", которая участвовала в благотворительном турнире.
Благодарность за развитие общечеловеческих ценностей, национальной гордости, за уважение и почтение к украинской армии, значительный вклад в общее дело защиты суверенитета и независимости Украины,
– говорится в благодарности.
Алиев с благодарностью от ТЦК / фото из инстаграма футболиста
Алиев подписал фотографию: "Спасибо, очень приятно".
В комментарии залетел друг Алиева Милевский, который оставил ему сообщение: "Ну, ты все знаешь, что я тебе в бане завтра скажу".
В чем обвинял Алиева ветеран ВСУ?
В мае 2025 года ветеран ВСУ Олег Симороз обвинил Александра Алиева в попытке прикрываться боевой 112-й бригадой ВСУ. По словам защитника Украины, футболист не имеет никакого отношения к этой воинской части.
Общественный активист призвал Оболонский ТЦК мобилизовать Алиева, который прикрывается фиктивной службой. Экс-звезду Динамо также раскритиковал за пиар на войне спортивный журналист и военный Андрей Сенькив.
Где сейчас служит Алиев?
- С первых дней полномасштабного вторжения Александр Алиев вступил в ряды терообороны Киева. В ответе на официальный запрос 24 Канала пресс-служба 112 ОБрТро подтвердила, что бывший футболист проходил службу этой части с 2022 по 2023 год.
- Отметим, что в декабре 2024 года Алиев посетил город Суджа в Курской области, который тогда находился под контролем ВСУ. Сейчас Алиев служит в воинской части A4723 в должности солдат резерва.