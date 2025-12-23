Варашский ТЦК вручил благодарность Александру Алиеву за помощь в организации и проведении благотворительного футбольного турнира в поддержку ВСУ. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм Алиева

За что Алиев получил благодарность от ТЦК?

Алиев опубликовал фотографию, на которой держит в руках благодарность. Александр является капитаном команды "Звезды украинского футбола – ветераны Динамо Киев", которая участвовала в благотворительном турнире.

Благодарность за развитие общечеловеческих ценностей, национальной гордости, за уважение и почтение к украинской армии, значительный вклад в общее дело защиты суверенитета и независимости Украины,

– говорится в благодарности.

Алиев с благодарностью от ТЦК / фото из инстаграма футболиста

Алиев подписал фотографию: "Спасибо, очень приятно".

В комментарии залетел друг Алиева Милевский, который оставил ему сообщение: "Ну, ты все знаешь, что я тебе в бане завтра скажу".

В чем обвинял Алиева ветеран ВСУ?

В мае 2025 года ветеран ВСУ Олег Симороз обвинил Александра Алиева в попытке прикрываться боевой 112-й бригадой ВСУ. По словам защитника Украины, футболист не имеет никакого отношения к этой воинской части.

Общественный активист призвал Оболонский ТЦК мобилизовать Алиева, который прикрывается фиктивной службой. Экс-звезду Динамо также раскритиковал за пиар на войне спортивный журналист и военный Андрей Сенькив.

Где сейчас служит Алиев?