После того же, как бывший защитник киевского Динамо повесил бутсы на гвоздь, он практически исчез из публичного пространства. Накануне Александр Алиев рассказал, как резко произошла трансформация его партнера по команде, сообщает 24 Канал со ссылкой на Футбольный диван.

Читайте также Роналду уже не топ: названы 100 лучших футболистов современности

Что рассказал Алиев о Несмачном?

Он вспомнил историю со времен выступлений за "бело-синих". Эпатажный футболист признался, что много чего интересного было вне футбольного поля.

Динамовцы активно отдыхали и гуляли, а частью многочисленных вечеринок был и Несмачный. Он тогда был холост и пользовался спросом у женщин, часто возвращаясь домой не в одиночестве.

А в один момент все изменилось и Андрей стал свидетелем Иеговы. Об этом в команде узнали во время его дня рождения.

Как-то была ситуация: мы пришли с Милевским. Перед тренировкой раздеваемся, ну, я подхожу и говорю: "Андрюха, с днем рождения". Он так на меня посмотрел... Тёма тоже: "С днем рождения". А он говорит: "Да обычный день, что... У меня никакого дня рождения нет". Мы сначала не поняли. Раньше он всегда праздновал, ездили где-то, отмечали... А он: "Да это обычный день и все",

– вспомнил Алиев.

Александр отметил, что потом ему объяснили, как живут свидетели Иеговы и рассказали об их отношении к праздникам. Он это принимает, но признался, что это была очень резкая смена, которой никто не ожидал.

"Ну, это каждого личное. Но человек вообще изменился. Как стал свидетелем Иеговы, он изменился полностью. Я у него и дома всегда бывал, он меня к себе приглашал, мы дома сидели, и на дачу к нему ездили... Ну, вот такая была ситуация. А так у меня с ним было очень много историй. Хотя я его очень-очень давно не видел", – добавил экс-футболист.

К слову. Ведущие программы также напомнили, что Несмачный впоследствии открестился от всех своих футбольных достижений, а на одном из выступлений даже сказал, что футбол, деньги и слава – это было искушение сатаны, и Иегова открыл ему глаза на жизнь.

Смотрите фрагмент с воспоминаниями Алиева о Несмачном

Отметим, что также Алиев рассказал, почему решил после завершения карьеры жить в Украине, а не России, где родился. Он заявил, что это было взвешенное и абсолютное правильное решение.

Что известно о карьере Андрея Несмачного?