Після того ж, як колишній захисник київського Динамо повісив бутси на цвях, він практично зник з публічного простору. Напередодні Олександр Алієв розповів, як різко відбулася трансформація його партнера по команді, повідомляє 24 Канал із посиланням на Футбольний диван.

Читайте також Роналду вже не топ: названо 100 найкращих футболістів сучасності

Що розповів Алієв про Несмачного?

Він пригадав історію з часів виступів за "біло-синіх". Епатажний футболіст зізнався, що багато чого цікавого було поза футбольним полем.

Динамівці активно відпочивали й гуляли, а частиною численних вечірок був й Несмачний. Він тоді був неодружений і мав попит у жінок, часто повертаючись додому не на самоті.

А в один момент усі змінилося й Андрій став свідком Єгови. Про це в команді дізналися під час його дня народження.

Якось була ситуація: ми прийшли з Мілевським. Перед тренуванням роздягаємось, ну, я підходжу й кажу: "Андрюха, з днем народження". Він так на мене подивився... Тьома теж: "З днем народження". А він каже: "Та звичайний день, що... У мене ніякого дня народження немає". Ми спочатку не зрозуміли. Раніше він завжди святкував, їздили десь, відзначали… А він: "Та це звичайний день і все",

– пригадав Алієв.

Олександр зазначив, що потім йому пояснили, як живуть свідки Єгови та розповіли про їхнє ставлення до свят. Він це приймає, але зізнався, що це була дуже різка зміна, якої ніхто не очікував.

"Ну, це кожного особисте. Але людина взагалі змінилася. Як став свідком Єгови, він змінився повністю. Я у нього і вдома завжди бував, він мене до себе запрошував, ми вдома сиділи, і на дачу до нього їздили... Ну, ось така була ситуація. А так у мене з ним було дуже багато історій. Хоча я його дуже-дуже давно не бачив", – додав ексфутболіст.

До слова. Ведучі програми також нагадали, що Несмачний згодом відхрестився від усіх своїх футбольних досягнень, а на одному з виступів навіть сказав, що футбол, гроші та слава – це була спокуса сатани, і Єгова відкрив йому очі на життя.

Дивіться фрагмент зі спогадами Алієва про Несмачного

Зазначимо, що також Алієв розповів, чому вирішив після завершення кар'єри жити в Україні, а не Росії, де народився. Він заявив, що це було зважене й абсолютне правильне рішення.

Що відомо про кар'єру Андрія Несмачного?