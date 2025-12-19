Після завершення футбольної кар'єри Олександр Алієв стояв перед вибором – залишитися в Україні чи повернутися в Росії. У розмові з журналістами ексгравець "синьо-жовтих" прокоментував своє остаточне рішення, повідомляє 24 Канал з посиланням на програму Футбольний диван.

Що сказав Алієв про рішення жити в Україні?

Колишня зірка Динамо вважає, що вчинив абсолютно правильно, коли залишився в Україні. В іншому випадку він був би злочинцем, які ті, що зараз тероризують нашу державу.

Я вважаю, що так. Якби я там залишився, то я, виходить, був би таким п**аром, які зараз воюють проти нас, проти України,

– сказав Алієв.

Коли Алієв переїхав в Україну?

Нагадаємо, що Олександр Алієв народився в Хабаровську на Далекому Сході. Його батько був військовим льотчиком і у цьому місті проходив службу в радянській армії.

До 12 років Алієв жив у Хабаровську, а потім його родина переїхала в Курськ. Хлопець мав футбольні здібності, а батько вважав, що йому потрібно бути ближче до Москви.

У 1999 році Олександра запросили в академію київського Динамо. Він залишив футбольну школу московського Спартака та переїхав до столиці України.

Під час футбольної кар'єри Алієв двічі повертався в Росії, де грав за Локомотив (2010) та Анжи (2014 – 2015). У чемпіонаті Росії він не вважався іноземцем.

У січні 2015 року Олександр розірвав контракт з Анжи та повернувся в Україну, де ще певний час виступав за аматорські команди. За національну збірну України Алієв зіграв 28 матчів та забив 6 голів (дані Transfermarkt).

Де зараз Алієв та чим займається?