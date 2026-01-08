Ветеран, що втратив на війні обидві ноги, публічно звинуватив ексфутболіста у брехні щодо його служби у війську. За конфліктом стежив 24 Канал.

Що сам Алієв говорив про службу в армії?

З перших днів повномасштабної війни колишній динамівець демонстрував на інстаграм-сторінці докази своєї залученості до оборони: фото у формі та зі зброєю, відзнаки, отримані від командування, а згодом навіть посвідчення учасника бойових дій.



Посвідчення УБД / фото з інстаграму Алієва

Алієв також не цурався гострих і резонансних висловлювань проти окупантів, чим "заробив" собі кримінальну справу в Росії за "заклики до тероризму". Олександр висміяв цю новину, поїхавши до російської Суджі, яка тоді перебувала під контролем ЗСУ, та запропонувавши силовикам РФ "в'язати його".



Олександр Алієв / фото з інстаграму Алієва

Які звинувачення пролунали на адресу Алієва?

Приводом для конфлікту з ветераном Олегом Симорозом стала зава Алієва про те, що він служив у 129-му батальйоні 112-ої бригади. Захисник України обурився і звинуватив ексгравця збірної України у брехні.

Я не буду спокійно дивитися, як цей алкаш намагається спаплюжити ім'я бригади. Олександр Алієв ніколи не проходив службу як військовослужбовець в 129-му батальйоні 112-ої бригади, як власне і в інших наших регулярних підрозділах. Він тусувався у добровільному формуванні територіальної громади. Командування ДФТГ дозволило Алієву грати у футбольчик, відвідувати VIP-ложу стадіону Динамо та бухати в ресторанах. Всі його фото з Донбасу зроблені в рамках волонтерських поїздок, де він не мав жодних військових задач,

– написав Симороз на сторінці у мережі X.

Що Алієв відповів Симорозу?

Колишній футболіст записав відео, у якому назвав заяву ветерану "піар-ходом" і відмовився "просувати тему", пославшись на те, що його опонент є людиною з інвалідністю.

Натомість ветеран відповів, що Алієв "розумово неповноцінний алкоголік" і "жалюгідний брехун".

Не маю звички вести дискусію з розумово неповноцінними алкоголіками, але Олександру Алієву в останнє відповім.



Ще раз повторюю, Олександр Алієв як військовослужбовець не має жодного відношення до бойової 112-ї бригади Збройних Сил України. Діючим військовослужбовцям та… https://t.co/GwaoCRgqpp pic.twitter.com/5rJs2i59qA — Симороз Олег Олександрович (@SymorozOfficial) May 28, 2025

Чи справді Алієв служив у ЗСУ?

Крапку у суперечці Олександра Алієва та Олега Симороза поставило командування 112-ої Окремої бригади територіальної оборони у відповідь на офіційний запит від 24 Каналу.

У підрозділі підтвердили, що у період з 24 лютого 2022 року до 22 березня 2023 року Алієв справді проходив службу у військовій частині А7295, після чого був виключений зі списків особового складу. З 23 березня 2023 року Алієв є солдатом резерву у частині А4273. Офіційна відповідь щодо проходження Алієвим військової служби у А4273 / Фото 24 Каналу

Чим був відомий Алієв до повномасштабної війни?