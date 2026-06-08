Некоторые профильные издания понизили позиции Александра в сводных рейтингах лучших боксеров мира. Позорно отличился портал Boxing News Online, который поставил украинца даже ниже россиянина.

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На каком месте оказался Усик в P4P-рейтинге?

Эксперты издания почему-то решили поставить трижды абсолютного чемпиона мира аж на шестую строчку рейтинга pound-for-pound, в котором силу боксеров оценивают независимо от весовой категории.

При этом Александр уступил не только японцу Наоя Иноуэ и американцам Джесси Родригесу, Шакуру Стивенсону и Дэвиду Бенавидесу, но и россиянину Дмитрию Биволу.

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Бивол – единственный в топ-шесть, кто не имеет идеального послужного списка: в 2024 году он потерпел поражение от Артура Бетербиева. К тому же при равном количестве побед с Усиком Бивол имеет меньше нокаутов – 12 против 16 у украинца.

Как отреагировали болельщики на рейтинг Boxing News?

В комментариях рейтинг назвали "странным и бессмысленным" – ведь падение Усика на шестую позицию совершенно не подкреплено результатами в ринге. Александр, как отметили болельщики, продолжает постоянно побеждать оппонентов, которые тяжелее его.

Справедливым местом для украинца считают второе – сразу за японцем Иноуэ. Тот действительно поражает своими выступлениями: был чемпионом мира в четырех весовых категориях, абсолютным чемпионом в легком весе, одолел уже 27 соперников в боях за пояса и в целом одержал 33 победы на профи-ринге, из которых аж 27 досрочно.