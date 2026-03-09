Свое обращение к Полесью, в частности к президенту клуба Геннадию Буткевичу, а также к футбольному сообществу Усик обнародовал на своей странице в инстаграм.

Споры вокруг судейства в матче Полесье – Динамо: что сказал Александр Усик?

По словам спортсмена, решения арбитров иногда вредят командам, которые развиваются и инвестируют значительные средства в развитие футбола. Украинский футбол с таким судейством умрет, он уже умирает.

Судьи, вы очень плохо судите. Вы убиваете футбол,

– сказал Усик.

К Динамо у него нет никаких вопросов, ведь этот клуб он поддерживал и будет поддерживать.

В конце он призвал сделать что-то для того, чтобы украинский футбол рос, а не умирал.

Что произошло в матче Полесье – Динамо, что вызвало общественное возмущение?

После финального свистка матч стал предметом жестких дискуссий из-за нескольких ключевых эпизодов, вызвавших недовольство в лагере Полесья:

Отмененный гол хозяев. В первом тайме рефери отменил результативный удар Линдона Эмерллаха, сославшись на фол в атаке. Житомиряне считают это решение сомнительным и таким, что повлияло на результат игры.

Спорный эпизод с контактом защитника. После жесткого подката со стороны Кристиана Биловара никаких дисциплинарных санкций не применили, хотя в Полесье утверждают, что момент тянул на прямую красную карточку.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко сообщил, что после последнего тура чемпионата Украины ассоциация открыла проверки в отношении судей и представителей комитета. Результаты расследований будут обнародованы для общественности, заявление опубликовала УАФ.