Споры вызвали эпизоды с отмененным голом хозяев и вероятной красной карточкой для игрока киевлян. Скандал прокомментировал президент Полесья Геннадий Буткевич, пишет официальный сайт клуба.

Почему возник судейский скандал в матче Полесья и Динамо?

В первом тайме главный арбитр матча Николай Балакин отменил забитый мяч Эмерллаху в ворота Динамо, сославшись на фол в атаке. А впоследствии бригада рефери не наказала Кристиана Биловара, когда тот грубо сыграл против того же Эмерллаха. В Полесье убеждены, что этот эпизод тянул на прямую красную карточку и даже показали, как выглядела нога игрока после удара защитника Динамо.



Последствия вероятного фола Динамо / фото из соцсетей Полесья

Что сказали в Полесье о судействе?

В житомирской команде считают, что эти два момента непосредственно повлияли на результат игры: Полесье уступило Динамо 1:2.

Президент клуба Геннадий Буткевич обнародовал заявление, в котором требует проверить главного рефери Николая Балакина и арбитра ВАР, который не вмешался в моменте с фолом Биловара, Дениса Шурмана на полиграфе.

Буткевич также хочет, чтобы были обнародованы переговоры арбитров, а председатель судейского комитета УАФ Екатерина Монзуль предоставила публичную оценку работе официальных лиц во время игры. При этом владелец команды отмечает, что не считает Динамо причастным к низкому качеству работы арбитра.

Комментарий на ютуб-канале Полесья дал также вице-президент клуба, бывший игрок и тренер Динамо Александр Хацкевич.

Два ключевых момента были в этой игре: это незасчитанный гол и красная карточка на Эмерллахе. О других вещах нет смысла вообще разговаривать. Не главный арбитр матча зафиксировал фол, а арбитр VAR, поэтому больше к нему есть вопросы. И этот момент с нарушением против Эмерллаха - это тоже VAR,

– подчеркнул Хацкевич.

Свою позицию озвучил и коммерческий директор Полесья, известный футбольный журналист и телеведущий Александр Денисов.

Очень тяжело выигрывать матчи, когда с первого тайма, с первых минут команда играет в меньшинстве, играет против арбитра. Первая домашняя игра, праздник весны... Большое количество болельщиков, и один человек своими решениями опускает все эти усилия. Думаю, у всех большое отчаяние и боль,

– эмоционально отметил Денисов.

Как проходил матч Полесья и Динамо?