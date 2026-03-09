Суперечки викликали епізоди зі скасованим голом господарів і ймовірною червоною карткою для гравця киян. Скандал прокоментував президент Полісся Геннадій Буткевич, пише офіційний сайт клубу.

Дивіться також Скасований гол, "панєнка" і дубль Пономаренка: Полісся та Динамо видали вогняний матч туру

Чому виник суддівський скандал в матчі Полісся і Динамо?

У першому таймі головний арбітр матчу Микола Балакін скасував забитий м'яч Емерллаху у ворота Динамо, пославшись на фол в атаці. А згодом бригада рефері не покарала Крістіана Біловара, коли той грубо зіграв проти того ж Емерллаху. У Поліссі переконані, що цей епізод тягнув на пряму червону картку і навіть показали, як виглядала нога гравця після удару захисника Динамо.



Наслідки ймовірного фолу Динамо / фото із соцмереж Полісся

Що сказали у Поліссі про суддівство?

У житомирській команді вважають, що ці два моменти безпосередньо вплинули на результат гри: Полісся поступилося Динамо 1:2.

Президент клубу Геннадій Буткевич оприлюднив заяву, у якій вимагає перевірити головного рефері Миколу Балакіна та арбітра ВАР, який не втрутився в моменті з фолом Біловара, Дениса Шурмана на поліграфі.

Буткевич також хоче, щоб були оприлюднені переговори арбітрів, а голова суддівського комітету УАФ Катерина Монзуль надала публічну оцінку роботі офіційних осіб під час гри. При цьому власник команди наголошує, що не вважає Динамо причетним до низької якості роботи арбітра.

Коментар на ютуб-каналі Полісся дав також віцепрезидент клубу, колишній гравець і тренер Динамо Олександр Хацкевич.

Два ключові моменти були в цій грі: це незарахований гол та червона картка на Емерллаху. Про інші речі немає сенсу взагалі розмовляти. Не головний арбітр матчу зафіксував фол, а арбітр VAR, тому більше до нього є запитань. І цей момент із порушенням проти Емерллаху — це теж VAR,

– підкреслив Хацкевич.

Свою позицію озвучив і комерційний директор Полісся, відомий футбольний журналіст і телеведучий Олександр Денисов.

Дуже важко вигравати матчі, коли з першого тайму, з перших хвилин команда грає в меншості, грає проти арбітра. Перша домашня гра, свято весни... Велика кількість вболівальників, і одна людина своїми рішеннями опускає всі ці зусилля. Думаю, у всіх великий розпач і біль,

– емоційно зазначив Денисов.

Як проходив матч Полісся і Динамо?