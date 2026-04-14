Олимпийский призер отреагировал на волну критики после отказа от Украины. В комментарии jutarnji.hr гимнаст заявил, что спокойно относится к хейту и не жалеет о своем решении.

Что сказал Ковтун о смене гражданства?

Украинский гимнаст Илья Ковтун, который решил выступать за Хорватию, прокомментировал реакцию украинцев на свое решение. Спортсмен признал, что критика была разной, однако он ее принимает.

По словам Ковтуна, он не видит проблемы в негативных отзывах и относится к ним спокойно. Он подчеркнул, что для него "все нормально" и он остается уверенным в своем выборе.

Ну, такая реакция на мой переход была вполне нормальной, учитывая нынешнюю ситуацию в Украине, по крайней мере, мне так кажется. А вот пожалею ли я об этом, мы узнаем только в будущем, ха-ха. Я еще даже не начал соревноваться за Хорватию, посмотрим, как все пойдет. У меня есть паспорт, есть удостоверение личности, теперь пути назад нет, ха-ха,

– сказал Ковтун.

Гимнаст также отметил, что после переезда за границу его хорошо приняли, а новые условия позволяют ему продолжать карьеру без препятствий.

Какова позиция спортсмена?

Ковтун фактически дал понять, что не планирует возвращаться к выступлениям за Украину. Его решение сменить спортивное гражданство он считает окончательным и таким, что открывает новые возможности.

Известно, что после начала полномасштабной войны спортсмен остался в Европе и впоследствии начал представлять Хорватию.

При этом в Украине его шаг вызвал неоднозначную реакцию – от поддержки до жесткой критики со стороны спортивного сообщества и чиновников.

Несмотря на это, сам Ковтун не меняет позиции и подчеркивает: он принял решение сознательно и не собирается его пересматривать.

Чем известен Ковтун и как он предал Украину?