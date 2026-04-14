Олімпійський призер відреагував на хвилю критики після відмови від України. У коментарі jutarnji.hr гімнаст заявив, що спокійно ставиться до хейту і не шкодує про своє рішення.

Дивіться також Звання без совісті: хто зі спортсменів-зрадників досі має державні нагороди України

Що сказав Ковтун про зміну громадянства?

Український гімнаст Ілля Ковтун, який вирішив виступати за Хорватію, прокоментував реакцію українців на своє рішення. Спортсмен визнав, що критика була різною, однак він її приймає.

За словами Ковтуна, він не бачить проблеми у негативних відгуках і ставиться до них спокійно. Він підкреслив, що для нього "все нормально" і він залишається впевненим у своєму виборі.

Ну, така реакція на мій перехід була цілком нормальною, з огляду на нинішню ситуацію в Україні, принаймні, мені так здається. А от чи пошкодую я про це, ми дізнаємося тільки в майбутньому, ха-ха. Я ще навіть не почав змагатися за Хорватію, подивимося, як усе піде. У мене є паспорт, є посвідчення особи, тепер шляху назад немає, ха-ха,

– сказав Ковтун.

Гімнаст також наголосив, що після переїзду за кордон його добре прийняли, а нові умови дозволяють йому продовжувати кар'єру без перешкод.

Яка позиція спортсмена?

Ковтун фактично дав зрозуміти, що не планує повертатися до виступів за Україну. Його рішення змінити спортивне громадянство він вважає остаточним і таким, що відкриває нові можливості.

Відомо, що після початку повномасштабної війни спортсмен залишився в Європі та згодом почав представляти Хорватію.

При цьому в Україні його крок викликав неоднозначну реакцію – від підтримки до жорсткої критики з боку спортивної спільноти та чиновників.

Попри це, сам Ковтун не змінює позиції і наголошує: він прийняв рішення свідомо і не збирається його переглядати.

Чим відомий Ковтун і як він зрадив Україну?