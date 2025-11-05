Вадим Гутцайт емоційно прокоментував останнє інтерв'ю Іллі Ковтуна. За його словами, гімнаст зрадив Україну, передає 24 Канал із посиланням на LB.ua.

Як Гутцайт відреагував на зміну громадянства Ковтуна?

Очільник НОК України не розуміє слів Ковтуна, який запевняв, що не відчував підтримки зі сторони України та її людей. Вадим Маркович пригадав історію, як перед Олімпіадою тренерка гімнаста Ірина Горбачова попросила у НОК, щоб в олімпійському селищі також перебував її чоловік, який їй допомагав. Український національний комітет зробив усе від себе можливе, аби втілити прохання наставниці у реальність.

"Я читав останнє його інтерв’ю… Це жахливо. Він сказав, що не відчував підтримки від України й українців… Уся Україна вболівала за нього, а тепер отаке вислуховувати. Як він тільки змінив громадянство, я намагався бути толерантним, ставитися до нього з повагою, але зараз – ні. Він з перших днів війни поїхав у Хорватію, Україна допомагала йому в усьому, зокрема фінансово. Перед Олімпійськими іграми тренерка Ковтуна попросила, щоб в олімпійському селищі перебувала не лише вона, а і її чоловік, бо він теж допомагає. Ми зробили все, щоб він теж там був", – заявив Гутцайт.

Також президент НОК України отримав державну нагороду та кошти від країни за своє олімпійське "срібло" Парижа-2024. Гутцайт додав, що Ковтун від початку повномасштабного вторгнення жодного для не провів на Батьківщині.

Після цього всього він каже, що не відчував підтримки? Промовчав би вже, чесне слово. Говорити таке, коли в Україні триває війна, коли наша країна стікає кров’ю… Є й інші спортсмени, які змінили громадянство. Я вважаю, що для них це не на краще, бо тут вони були героями, а там ніхто,

– підсумував Гутцайт.

Що відомо про зміну громадянства Ковтуна?