Вадим Гутцайт эмоционально прокомментировал последнее интервью Ильи Ковтуна. По его словам, гимнаст предал Украину, передает 24 Канал со ссылкой на LB.ua.

Как Гутцайт отреагировал на смену гражданства Ковтуна?

Глава НОК Украины не понимает слов Ковтуна, который уверял, что не чувствовал поддержки со стороны Украины и ее людей. Вадим Маркович вспомнил историю, как перед Олимпиадой тренер гимнаста Ирина Горбачева попросила у НОК, чтобы в олимпийской деревне также находился ее муж, который ей помогал. Украинский национальный комитет сделал все от себя возможное, чтобы воплотить просьбу наставницы в реальность.

"Я читал последнее его интервью... Это ужасно. Он сказал, что не чувствовал поддержки от Украины и украинцев... Вся Украина болела за него, а теперь такое выслушивать. Как он только сменил гражданство, я пытался быть толерантным, относиться к нему с уважением, но сейчас – нет. Он с первых дней войны уехал в Хорватию, Украина помогала ему во всем, в частности финансово. Перед Олимпийскими играми тренер Ковтуна попросила, чтобы в олимпийском поселке находилась не только она, а и ее муж, потому что он тоже помогает. Мы сделали все, чтобы он тоже там был", – заявил Гутцайт.

Также президент НОК Украины получил государственную награду и средства от страны за свое олимпийское "серебро" Парижа-2024. Гутцайт добавил, что Ковтун с начала полномасштабного вторжения ни одного для не провел на Родине.

После этого всего он говорит, что не чувствовал поддержки? Промолчал бы уже, честное слово. Говорить такое, когда в Украине идет война, когда наша страна истекает кровью... Есть и другие спортсмены, которые сменили гражданство. Я считаю, что для них это не к лучшему, потому что здесь они были героями, а там никто,

– подытожил Гутцайт.

Что известно о смене гражданства Ковтуна?