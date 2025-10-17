В прошлом году кроме серебряной медали Олимпиады в Париже Илья Ковтун получил еще три золотые награды чемпионата Европы. Титулованный гимнаст рассказал, как обжился в новой стране, передает 24 Канал со ссылкой на Jutarnij List.

Получил ли Ковтун хорватское гражданство?

Призер чемпионат мира похвастался, что уже выучил хорватский язык и с нетерпением ждет своего дебюта за новую сборную. В своем комментарии Ковтун снова вспомнил начало полномасштабной войны в Украине, из-за которой он перебрался в Хорватию, где его приняли как своего.

Также Илья добавил, что уже получил хорватское гражданство.

Когда началась война в Украине, мы переехали в Осиек, где продолжили тренироваться, и нас в этом поддерживали тренеры Владимир Мажаревич и Марко Пипунич. В итоге мы решили, что лучшим выбором будет продолжить выступать за Хорватию. В Осиеке у нас самые лучшие условия, первоклассный тренажерный зал и огромная помощь как в зале, так и за его пределами, за что мы всем благодарны... Мне очень понравился Осиек, он дал мне все необходимое для спортивной карьеры. Я живу в этом городе уже три года, выучил хорватский язык и получил хорватское гражданство,

– сказал Илья.

Отметим, что еще в июле текущего года на сайте Международной федерации гимнастики появились фамилии трех гимнастов, которые сменили гражданство. Среди них был как раз Илья Ковтун, который сменил украинское гражданство на хорватское. Теперь сам гимнаст подтвердил эту информацию.

Что известно о смене гражданства Ильи Ковтуна?