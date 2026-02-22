Гераскевич имел с главой МОК личный разговор непосредственно перед решением об отстранении от соревнований. Тогда украинец говорил о взаимном уважении с Ковентри, но сейчас откровенно рассказал, что о ней думает, в сети X.

Что сказал Гераскевич о Ковентри?

Владислав выразил отвращение относительно того, как президент МОК вела себя на публику после того, как инициировала его дисквалификацию.

Трудно представить, насколько циничной и бездушной должна быть кто-то, чтобы дисквалифицировать человека с Олимпийских игр без всякой причины, а потом проливать крокодиловы слезы, надеясь на сочувствие. Такое лицемерие просто невероятное,

– написал Гераскевич.

Как еще Гераскевич критикует МОК?