Парламент під час засідання не підтримав пропозицію позбавити багаторазового чемпіона Бубку та легендарну плавчиню Яну Клочкову нагород та звань.

Чому Сергія Бубку хотіли позбавити нагород?

За даними сайту Кабінету Міністрів, Владислав Гераскевич подав електронну петицію з пропозицією запровадити санкції проти Бубки, зокрема позбавити його звання "Герой України".

Автор обґрунтовує свою ініціативу тим, що Бубка, не забезпечив належного захисту інтересів українських спортсменів під час війни та допустив прояви проросійської символіки на міжнародних змаганнях. На думку Гераскевича, такі дії суперечать цінностям і очікуванням українського суспільства в умовах повномасштабного конфлікту.

Петиція швидко привернула увагу громадськості. Частина українців та публічних осіб підтримала Гераскевича, вважаючи його позицію сміливою та справедливою, особливо у контексті вшанування загиблих. Водночас знайшлися й ті, хто виступив на захист Бубки, відзначаючи його спортивні досягнення та наголошуючи на необхідності відокремлювати почесні звання від політичних суперечок.

Відомо, що 28 лютого 2022 року Бубка вперше виїхав з України, а 22 липня того ж року залишив країну повторно на підставі спеціального листа і відтоді не повертався.

Крім того, колишній легкоатлет, за даними розслідування Бігус.Інфо, володіє бізнесом на окупованих територіях.

Що відомо про Яну Клочкову?

Клочкова активно брала участь у суспільному житті України: у 2000-х була депутаткою Харківської міської ради від "Партії регіонів", брала участь у телешоу та рекламних кампаніях, а також знімалась у кліпі Ірини Білик.

Проте останні події сильно вплинули на її репутацію. Спортсменка переїхала до Криму та ігнорує війну Росії проти України, що викликало негативну реакцію в суспільстві та затьмарило її спортивні досягнення.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким припинено виплати державних стипендій восьми відомим українським спортсменам. Серед них – чотириразова олімпійська чемпіонка з плавання Яна Клочкова та колишній президент НОК України Сергій Бубка.