Беленюк нагадав, що Бубка є членом Міжнародного олімпійського комітету і мав би висловитися щодо подій на Олімпійських іграх-2026. Натомість колишній спортсмен вчиняє дії, які можуть зацікавити правоохоронні органи, сказав нардеп Суспільне Спорт.
Чому Бубкою може зацікавитися СБУ?
Як передає Sport.ua, Беленюк обурився тому, що колишній президент НОК ніяк не втрутився у скандали, які супроводжували Україну на Олімпіаді-2026 в Мілані і Кортіні.
Я не почув жодного слова від нього після скандалів на Олімпіаді, де наша збірна виступила не найкраще. В якості представника МОК він не висловився щодо цього,
– критично зауважив Беленюк.
Народний депутат також висловився в межах дискусії щодо того, чи має Сергій Бубка втратити звання Героя України через те, що він відмовився публічно засудити російську агресію і не захищає інтереси України на міжнародній арені.
Якщо є вирок суду щодо незаконних дій Бубки, то він має понести відповідальність. Я знаю, що наразі немає таких вироків. Проте, якщо інформація підтвердиться, то СБУ повинна перевірити і реагувати відповідно до законодавства,
– наголосив олімпійський чемпіон.
Чи позбавлять Сергія Бубку звання Героя України?
- Заклик забрати у Бубки почесне державне звання через зраду України і ведення бізнесу з окупантами висловив український скелетоніст Владислав Гераскевич, який виступив у Верховній Раді.
- Низка українських спортсменів, включно з Василем Ломаченком, Олександром Усиком та Аліною Шатерніковою, почали захищати Бубку та наголошувати на його спортивних заслугах.
- Відповідно до українського законодавства, позбавити людину звання Героя України можна за вироком суду щодо кримінальної справи або в разі потрапляння людини до санкційних списків. Наразі проти Бубки не порушено справ і не запроваджено санкцій.