Міжнародний олімпійський комітет не допустив Гераскевича до змагання. Владислав вже повернувся в Україну та виступив у Верховній Раді із промовою, повідомляє телеканал "Рада".

Що сказав Гераскевич у Верховній Раді?

Скелетоніст подякував депутатам за запрошення та нагадав про важливість єднання під час війни. Свій виступ Гераскевич почав із гумору на адресу народних обранців.

Спортсмен помітив чимало порожніх місць у залі. Владислав гостро підколов депутатів, які майже не ходять на засідання Верховної Ради.

Хочу подякувати за запрошення, за ці оплески і за цю підтримку. Часто бачу, що тут багато вільних місць, Насправді я вперше тут знаходжусь. Але я так розумію, що вже переміг деяких ваших колег за показником відвідувань пленарних сесій,

– заявив Гераскевич.

Нагадаємо, що причиною для скандалу став "шолом пам'яті" скелетоніста на зимовій Олімпіаді. Гераскевич вдягнув аксесуар, на якому були зображені 24 вбитих Росією спортсмени.

МОК заборонив українцю виходити на старт у цьому шоломі. Гераскевич же не дослухався, через що його дискваліфікували. Сам Владислав впевнений, що не порушив жодного правила.

Головне – це єднання навколо України. Тут є представники багатьох політичних партій. Але коли стався скандал та утискали пам’ять про загиблих українців, дітей, наших Героїв, ми були об’єднані. Коли так, світ набагато охочіше єднається довкола нас. Сподіваюсь, що ми зможемо утримати єдність якомога довше. Це для нас питання виживання,

– висловився Владислав.

До слова, у Верховній Раді Гераскевич закликав накласти санкції на Сергія Бубку, який є представником України в МОК. Колишній легкоатлет не став на захист скелетоніста, а раніше звинувачувався у співпраці з Росією.

Що відомо про скандал із Гераскевичем?