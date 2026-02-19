Гераскевич в ефірі шоу "Сніданок 1+1" розповів, що питання продовження спортивної кар'єри, поки що залишається відкритим та важливим для нього. Він додав, що замислюється, чи варто йому залишатися в скелетонній родині, яка його зрадила.

Які подальші дії Гераскевича у справі дискваліфікації?

Гераскевич подав апеляцію до CAS, щоб повернутися до змагань. CAS відхилив апеляцію українського скелетоніста, залишивши в силі його дискваліфікацію з Олімпіади через "шолом пам'яті".

Український скелетоніст, якого дискваліфікували на Олімпіаді-2026, підтвердив намір продовжувати боротьбу в судах.

Він заявив, що буде відстоювати свою правду в наступних інстанціях і впевнений, що доведе що порушень не було, адже від самого початку йому не змогли пояснити, яке саме правило він порушив.

Як Гераскевич прокоментував рішення CAS?

Він зазначив, що в ньому міститься багато суперечливих моментів, які не сходяться одна з одною, і назвав це абсурдним рішенням, яке важко пояснити простими словами.

Він додав, що МОК знову втручається в політику, попри спроби її уникнути.

Адвокат Євген Пронін, який займається спровою дискваліфікації Гераскевича, виклав у своєму телеграм-каналі повне рішення CAS, назвавши його абсурдним.

Що вже відбулося після дискваліфікації Гераскевича?