Гераскевич в ефірі шоу "Сніданок 1+1" розповів, що питання продовження спортивної кар'єри, поки що залишається відкритим та важливим для нього. Він додав, що замислюється, чи варто йому залишатися в скелетонній родині, яка його зрадила.
Дивіться також Гераскевич повернувся в Україну і зробив заяву про росіян і блекаути
Які подальші дії Гераскевича у справі дискваліфікації?
Гераскевич подав апеляцію до CAS, щоб повернутися до змагань. CAS відхилив апеляцію українського скелетоніста, залишивши в силі його дискваліфікацію з Олімпіади через "шолом пам'яті".
Український скелетоніст, якого дискваліфікували на Олімпіаді-2026, підтвердив намір продовжувати боротьбу в судах.
Він заявив, що буде відстоювати свою правду в наступних інстанціях і впевнений, що доведе що порушень не було, адже від самого початку йому не змогли пояснити, яке саме правило він порушив.
Як Гераскевич прокоментував рішення CAS?
Він зазначив, що в ньому міститься багато суперечливих моментів, які не сходяться одна з одною, і назвав це абсурдним рішенням, яке важко пояснити простими словами.
Він додав, що МОК знову втручається в політику, попри спроби її уникнути.
Адвокат Євген Пронін, який займається спровою дискваліфікації Гераскевича, виклав у своєму телеграм-каналі повне рішення CAS, назвавши його абсурдним.
Що вже відбулося після дискваліфікації Гераскевича?
В соцмережах та публічних коментарях українці висловловили підтримку спортсмену, поширюючи фото та думки про шолом, що став символом пам'яті про загиблих атлетів. Реакції надходили від громадських діячів, спортсменів і організацій.
- Після дискваліфікації з Олімпіади‑2026 український скелетоніст оголосив про запуск фонду для підтримки сімей загиблих українських спортсменів, чиї світлини були на його "шоломі пам'яті".
- Гераскевич засудив допуск російської збірної на Паралімпіаду‑2026 під національним прапором, наголосивши, що це дозволяє колишнім військовим, які воювали проти України, виступати на міжнародній арені.