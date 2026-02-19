Гераскевич в эфире шоу "Завтрак 1+1" рассказал, что вопрос продолжения спортивной карьеры, пока остается открытым и важным для него. Он добавил, что задумывается, стоит ли ему оставаться в скелетонной семье, которая его предала.

Какие дальнейшие действия Гераскевича по делу дисквалификации?

Гераскевич подал апелляцию в CAS, чтобы вернуться к соревнованиям. CAS отклонил апелляцию украинского скелетониста, оставив в силе его дисквалификацию с Олимпиады из-за "шлема памяти".

Украинский скелетонист, которого дисквалифицировали на Олимпиаде-2026, подтвердил намерение продолжать борьбу в судах.

Он заявил, что будет отстаивать свою правду в следующих инстанциях и уверен, что докажет что нарушений не было, ведь изначально ему не смогли объяснить, какое именно правило он нарушил.

Как Гераскевич прокомментировал решение CAS?

Он отметил, что в нем содержится много противоречивых моментов, которые не сходятся друг с другом, и назвал это абсурдным решением, которое трудно объяснить простыми словами.

Он добавил, что МОК снова вмешивается в политику, несмотря на попытки ее избежать.

Адвокат Евгений Пронин, который занимается спровой дисквалификации Гераскевича, выложил в своем телеграм-канале полное решение CAS, назвав его абсурдным.

Что уже произошло после дисквалификации Гераскевича?