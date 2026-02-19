Гераскевич в эфире шоу "Завтрак 1+1" рассказал, что вопрос продолжения спортивной карьеры, пока остается открытым и важным для него. Он добавил, что задумывается, стоит ли ему оставаться в скелетонной семье, которая его предала.
Какие дальнейшие действия Гераскевича по делу дисквалификации?
Гераскевич подал апелляцию в CAS, чтобы вернуться к соревнованиям. CAS отклонил апелляцию украинского скелетониста, оставив в силе его дисквалификацию с Олимпиады из-за "шлема памяти".
Украинский скелетонист, которого дисквалифицировали на Олимпиаде-2026, подтвердил намерение продолжать борьбу в судах.
Он заявил, что будет отстаивать свою правду в следующих инстанциях и уверен, что докажет что нарушений не было, ведь изначально ему не смогли объяснить, какое именно правило он нарушил.
Как Гераскевич прокомментировал решение CAS?
Он отметил, что в нем содержится много противоречивых моментов, которые не сходятся друг с другом, и назвал это абсурдным решением, которое трудно объяснить простыми словами.
Он добавил, что МОК снова вмешивается в политику, несмотря на попытки ее избежать.
Адвокат Евгений Пронин, который занимается спровой дисквалификации Гераскевича, выложил в своем телеграм-канале полное решение CAS, назвав его абсурдным.
Что уже произошло после дисквалификации Гераскевича?
В соцсетях и публичных комментариях украинцы выразили поддержку спортсмену, распространяя фото и мысли о шлеме, который стал символом памяти о погибших атлетах. Реакции поступали от общественных деятелей, спортсменов и организаций.
- После дисквалификации с Олимпиады-2026 украинский скелетонист объявил о запуске фонда для поддержки семей погибших украинских спортсменов, чьи фотографии были на его "шлеме памяти".
- Гераскевич осудил допуск российской сборной на Паралимпиаду-2026 под национальным флагом, подчеркнув, что это позволяет бывшим военным, которые воевали против Украины, выступать на международной арене.