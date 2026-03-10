Украинский парламент не поддержал инициативу отметить скелетониста Владислава Гераскевича государственным орденом "За заслуги". Голосование вызвало резонанс, ведь среди депутатов, которые выступили против, был легендарный стронгмен Василий Вирастюк, передает 24 Канал.

Как проходило голосование?

В Верховной Раде рассматривали запрос к президенту Украины о награждении скелетониста Владислава Гераскевича орденом "За заслуги". Однако необходимого количества голосов для принятия решения не набралось.

Во время голосования 66 депутатов поддержали инициативу, 5 выступили против, еще 12 воздержались, а 175 парламентариев не принимали участия в голосовании. В итоге решение не было принято.

Среди тех, кто проголосовал "против", был народный депутат от партии "Слуга народа" и почетный президент Федерации стронгмена Украины Василий Вирастюк. Зато инициативу поддержал бывший президент киевского Динамо и почетный член УЕФА Григорий Суркис.

Почему Гераскевич оказался в центре внимания?

Имя Владислава Гераскевича активно обсуждают после скандала на Олимпиаде-2026. Украинского спортсмена дисквалифицировали перед стартом соревнований в скелетоне из-за "шлема памяти" с изображениями украинских атлетов, погибших в результате российской агрессии.

Сам спортсмен объяснял, что таким образом хотел почтить память погибших коллег. Однако Международный олимпийский комитет счел такую экипировку нарушением правил относительно политических месседжей на спортивной арене.

История с дисквалификацией вызвала широкую реакцию в спортивном сообществе и украинском обществе. Именно на этом фоне появилась инициатива отметить Гераскевича государственной наградой.

Что известно о скелетонисте?