Президент Национального паралимпийского комитета Украины Валерий Сушкевич в комментарии "Укринформу" заявил, что запрет касается именно дизайна с картой со всеми территориями. В команде назвали это решение несправедливым.

Смотрите также Бойкот Украиной открытия Паралимпиады вызвал истерику у россиян

Что произошло с формой сборной Украины?

Перед началом Игр украинская команда имела уникальный комплект формы, на котором была большая символическая карта Украины с ее международно признанными границами – включая временно оккупированные территории.

Однако Международный паралимпийский комитет (IPC) решением организаторов Игр не утвердил этот дизайн, считая его "политическим", поэтому форма с картой не была допущена к использованию на Паралимпиаде-2026.

Мы подготовили нашу спортивную, нет – даже не спортивную, а парадную форму для нашей команды. Международный Паралимпийский комитет сказал: – "Ни, ни, ни _COPY2 так не пойдет!" Мол, эта форма политическая. И сказали, что никто не допустит, чтобы мы вышли в такой форме. Эта форма была очень красивая, очень символическая и очень акцентировано "кричала" о том, что есть Украина в мире, в Европе, со всеми своими территориями без оккупации Россией,

– заявил Сушкевич.

Украинским спортсменам пришлось срочно везти в Италию альтернативную форму, поскольку первую запретили еще до начала соревнований.

Какая реакция Украины?

Сушкевич объяснил, что такая форма должна была подчеркнуть суверенитет и единство Украины как государства, а также поддержать украинских спортсменов в сложное время войны.

По его словам, решение о запрете стало еще одним проявлением "политизации" со стороны спортивных организаций, которые, по мнению украинской стороны, ослабляют позицию Украины на международной арене.

Бойкот Паралимпиады