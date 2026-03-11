Украинские власти выступили с совместным заявлением из-за скандальной ситуации на зимних Паралимпийских играх 2026 года. В Киеве обвинили Международный паралимпийский комитет в пренебрежительном отношении к Украине, сообщает 24 Канал.
Как отреагировали в Украине?
Министр иностранных дел Андрей Сибига и министр молодежи и спорта Матвей Бедный выступили с совместным заявлением в инстаграме относительно ситуации вокруг украинской сборной на зимних Паралимпийских играх-2026.
В заявлении отмечается, что Международный паралимпийский комитет продемонстрировал дискриминационное и недопустимое отношение к украинским спортсменам и болельщикам.
По словам украинской стороны, комитет не только допустил использование российских и белорусских флагов, но и пытается ограничить украинскую символику.
В Киеве назвали решение МПК аморальным
В совместном заявлении украинские чиновники решительно осудили действия комитета и отметили, что они противоречат базовым принципам спорта.
Мы решительно осуждаем полное пренебрежение МПК к нашей стране и спортсменам. Решение Комитета открыто встать на сторону России в ее геноцидной войне против Украины является аморальным и противоречит всем принципам олимпизма и нормам человечности. Будущие поколения назовут эти решения так, как они этого заслуживают: позор,
– подытожили авторы заявления.
Другие скандалы на Паралимпиаде-2026
- По информации BBC, президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс не видит проблем в том, чтобы россияне, раненые на войне, соревновались на Паралимпиаде.
- Украинским паралимпийцам запретили использовать форму с картой Украины на зимних Паралимпийских играх-2026 из-за признания ее "политической".
- Кроме проблем с формой, Украина и ряд других стран отказались от участия в церемонии открытия Игр из-за допуска российских и белорусских спортсменов под своими флагами.