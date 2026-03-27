Соревнования состоятся 3–6 апреля в городе Порденоне. Украинская сторона уже выступила против такого решения и пыталась его обжаловать, сообщает 24 Канал.

Смотрите также "Кто из нас не поддерживает Путина?": олимпийский чемпион заявил, что все спортсмены на стороне Кремля

Что известно о возвращении россиян?

Международная федерация волейбола (FIVB) еще в конце 2025 года приняла решение допустить юношеские сборные России и Беларуси к международным турнирам с правом выступать под собственными флагами и с исполнением гимнов. Новые правила вступили в силу с 1 января 2026 года.

В федерации объяснили этот шаг тем, что молодые спортсмены имеют "фундаментальное право" участвовать в международных соревнованиях независимо от политической ситуации. При этом санкции в отношении взрослых сборных обеих стран остаются в силе.

Именно благодаря этому решению российская юниорская команда получила возможность выступить на турнире в итальянском Порденоне 3–6 апреля под национальной символикой.

Решение стало следствием рекомендаций МОК

Перед этим Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить российских и белорусских юных спортсменов к международным стартам, включая командные виды спорта. Эта позиция была поддержана на олимпийском саммите и фактически открыла путь к постепенному возвращению спортсменов из этих стран.

Украинская федерация волейбола выступила против участия россиян в турнире в Италии и пыталась заблокировать их допуск, однако безуспешно. Об этом на своей странице в телеграмме сообщил юрист Евгений Пронин.

Такой допуск подрывает единство санкций, которое и так на волоске висит и создает опасный прецедент – Россия использует это как доказательство выхода из изоляции, а подобная практика может быстро распространиться на другие виды спорта несмотря на продолжающуюся войну,

– написал он.

Как реагируют россияне?

Наставник сборной России Александр Каринов назвал "волнующим" возвращение команды на международные турниры, пишет sport-interfax.

Нашим последним большим стартом был чемпионат мира среди девушек до 18 лет, который прошел в Мексике в 2021 году. Мы покинули мировую площадку в статусе сильнейшей команды планеты, поэтому и выйти на нее обязаны достойно,

– сказал он.

Ранее Международный олимпийский комитет сообщил, что готов рассмотреть вопрос о возвращения россиян к спортивным соревнованиям.