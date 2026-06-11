Про це повідомила Рада ФІДЕ після перегляду статусу виконання рішення CAS. У федерації зазначили, що вимоги суду не були виконані у встановлені терміни, що стало підставою для застосування санкцій відповідно до статті 26.10 Статуту ФІДЕ.

Дивіться також У росіян здали нерви через заяви президента федерації шахів України: дійшло до скарги у ФІДЕ

Які деталі рішення ФІДЕ щодо членства Федерації шахів Росії?

У зв'язку з невиконанням постанови членство Федерації шахів Росії у ФІДЕ призупинено з негайним набранням чинності.

Рада ФІДЕ переглянула статус виконання рішення, винесеного Спортивним арбітражним судом щодо Федерації шахів Росії. Розглянувши надану інформацію, Рада зазначає, що вимоги, викладені в рішенні CAS, не були виконані у встановлені терміни,

– йдеться в повідомленні.

Водночас у міжнародній федерації наголосили, що санкції стосуються виключно національної федерації та не обмежують права окремих спортсменів. Шахісти, які відповідають вимогам регламенту ФІДЕ та рекомендаціям Міжнародного олімпійського комітету, зможуть і надалі брати участь у міжнародних турнірах на встановлених умовах.

Це рішення стосується національної федерації і не є обмеженням можливостей для участі окремих гравців відповідно до чинних регламентів та рішень ФІДЕ,

– підкреслили в організації.

Крім того, Рада ФІДЕ заявила про намір винести питання щодо підтвердження санкції на голосування наступної Генеральної асамблеї федерації. У ФІДЕ наголосили на відданості принципам належного врядування, виконанню рішень компетентних судових органів та захисту інтересів світової шахової спільноти.

З чого почалася справа проти ФШР у ФІДЕ?

Федерація шахів України звернулася до ФІДЕ з офіційною скаргою на Федерацію шахів Росії. Підставою для звернення стало включення російською стороною шахових організацій із тимчасово окупованих українських територій, Криму, а також Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, до структури ФШР і проведення там турнірів, які, на думку української сторони, суперечать положенням Статуту ФІДЕ.

Спочатку Комісія з етики ФІДЕ запропонувала відсторонити Федерацію шахів Росії на два роки, однак після розгляду апеляції санкцію було пом'якшено до штрафу в розмірі 45 тисяч євро. Федерація шахів України не погодилася з таким рішенням і подала власну апеляцію.

За підсумками розгляду справи суд зобов'язав ФШР протягом 90 днів повністю припинити будь-яку діяльність на тимчасово окупованих територіях України. У разі невиконання цього рішення російській федерації могла загрожувати дискваліфікація на строк до трьох років.