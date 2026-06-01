Черговий конфлікт спалахнув після різких заяв Олександра Камишіна, які викликали бурхливу реакцію в Росії. Тамтешня федерація шахів на своєму сайті поскаржилася на українського представника.

Що відомо про скаргу Росії?

Росіяни звернулися до Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ) зі скаргою на Олександра Камишіна. Причиною стали його дописи та висловлювання щодо війни, у яких він закликав завдавати ударів по російських містах.

Наприклад, в одному з постів у нього іронічно порівнюється богиня шахів Каїса з ракетами "Нептун", які використовуються для ударів по російській території. ФШР твердо переконана, що подібна пряма підтримка військових дій, що призводять до загибелі російських громадян, а також згадки про зброю, яка використовується для цього і залучає шахові символи, порушують переважну більшість положень Статуту ФІДЕ й абсолютно несумісні з посадою, що займається Камишіним,

– повідомили у федерації шахів Росії.

Росіяни заявили, що такі слова нібито порушують етичні норми та повинні отримати реакцію з боку міжнародної організації. Там також закликали ФІДЕ розглянути питання можливих санкцій.

Війна давно розколола шаховий світ

Після початку повномасштабного вторгнення Росії шахова спільнота неодноразово ставала ареною політичних конфліктів. ФІДЕ відсторонила російську символіку, а спортсмени країни-агресорки змушені виступати у нейтральному статусі.

Крім того, Україна регулярно домагається покарання російських спортивних структур за діяльність на тимчасово окупованих територіях. Нещодавно CAS зобов'язав Федерацію шахів Росії припинити роботу в захоплених регіонах України, пригрозивши серйозними санкціями за невиконання рішення, повідомляє "Трибуна".

Чи відреагує ФІДЕ?

Наразі офіційної позиції ФІДЕ щодо нової скарги немає. Водночас подібні звернення вже неодноразово ставали предметом гучних дискусій у міжнародній шаховій спільноті.

Не виключено, що історія отримає продовження найближчим часом, адже будь-які заяви, пов'язані з російсько-українською війною, залишаються надзвичайно чутливою темою для світового спорту.