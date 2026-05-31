Фінал Ліги чемпіонів у Будапешті запам'ятався не лише перемогою ПСЖ. Після матчу увагу привернув інцидент із російською символікою на трибунах, передає 24 Канал.

Як з'явився прапор на стадіоні?

Дружина російського воротаря ПСЖ Матвія Сафонова пронесла на арену прапор Росії, попри чинні обмеження на використання державної символіки країни-агресора на футбольних заходах УЄФА.

Повідомляється, що вона нібито обійшла заборону, використавши пакети у кольорах триколора, які згодом склала у прапор.

Після фінального свистка жінку помітили на полі під час святкування разом із футболістами ПСЖ. Відео інциденту швидко почало поширюватися в соцмережах і спортивних медіа.

Пізніше дружина Сафонова розповіла, що зробила прапор Росії не зі сміттєвих пакетів, а з маленьких прапорців Франції, повідомляє Sportbox. Однак критики від цього не поменшало.

Офіційних коментарів від УЄФА або клубу щодо ситуації наразі не надходило. Водночас епізод уже викликав хвилю обговорень серед уболівальників і журналістів.

Інтернаціональне святкування ПСЖ

Під час святкування перемоги гравці ПСЖ також виходили на поле з національними прапорами своїх країн. Зокрема, були помічені символи Марокко, України, Грузії та інших держав, що підкреслило міжнародний склад команди.

Цьогоріч до перемоги паризького клубу долучився український захисник Ілля Забарний, який святкував тріумф у Лізі чемпіонів з синьо-жовтим стягом.