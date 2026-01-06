Оксана Баюл погодилася, що їй варто жити окремо з власною дитиною і пройти курс щодо контролю над гнівом. Ексчоловік українки стверджує, що донька боїться власної матері, пише 24 Канал з посиланням на US Weekly.

Дивіться також Відмовлялася від паспорта України, пропозиція від Playboy: цікаві факти про Оксану Баюл

Що сталося у родині Оксани Баюл?

48-річна колишня фігуристка проходить складний і тривалий процес розлучення з її третім чоловіком, італійським мільйонером Карло Фаріною.

Він переконує суд, що олімпійська чемпіонка зловживає алкоголем до межі інтоксикації, постійно бреше та поводиться маніпулятивно, а також дозволяє собі расистські висловлювання, погано впливаючи на дитину.

Натомість Баюл відкидає будь-які звинувачення та закидає Фаріні фінансовий контроль, психологічне насильство і обмеження спілкування доньки з однолітками.

Чому Баюл не буде виховувати доньку?

Під час судової тяганини сторони все ж дійшли згоди, що жінці не варто мешкати разом з 11-річною Софією. Пара продасть будинок у Луїзіані, поділить отримані кошти, а Фаріна з дочкою переїдуть до Лас-Вегаса. Баюл зможе навідувати їх за попередньою домовленістю, підтверджує MSN.

Що останніми роками відбувалося у житті Баюл?