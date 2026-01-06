Оксана Баюл погодилася, що їй варто жити окремо з власною дитиною і пройти курс щодо контролю над гнівом. Ексчоловік українки стверджує, що донька боїться власної матері, пише 24 Канал з посиланням на US Weekly.
Що сталося у родині Оксани Баюл?
48-річна колишня фігуристка проходить складний і тривалий процес розлучення з її третім чоловіком, італійським мільйонером Карло Фаріною.
Він переконує суд, що олімпійська чемпіонка зловживає алкоголем до межі інтоксикації, постійно бреше та поводиться маніпулятивно, а також дозволяє собі расистські висловлювання, погано впливаючи на дитину.
Натомість Баюл відкидає будь-які звинувачення та закидає Фаріні фінансовий контроль, психологічне насильство і обмеження спілкування доньки з однолітками.
Чому Баюл не буде виховувати доньку?
Під час судової тяганини сторони все ж дійшли згоди, що жінці не варто мешкати разом з 11-річною Софією. Пара продасть будинок у Луїзіані, поділить отримані кошти, а Фаріна з дочкою переїдуть до Лас-Вегаса. Баюл зможе навідувати їх за попередньою домовленістю, підтверджує MSN.
Що останніми роками відбувалося у житті Баюл?
Ексфігуристка публічно критикувала українських спортсменів, які демонстрували відсутність чіткої громадянської позиції: наприклад, називала "тупим" Василя Ломаченка.
У 2024 році Баюл взяла участь у благодійному шоу українських фігуристів у Сіетлі.
Чемпіонка зізналася, що не є громадянкою США, хоча живе там вже понад 30 років. У неї є лише недійсний український паспорт, який вона не може замінити.