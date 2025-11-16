За свою кар'єру вона завоювала не одну медаль з фігурного катання. Що відомо про видатну спортсменку, її кар'єру, досягнення та цікаві факти з життя – розповідає 24 канал.

Яким було дитинство Баюл?

Як йдеться у статті на Вікіпедії, Оксана Баюл народилася у Дніпрі у 1977 році. 16 листопада 2025 року видатна українська фігуристка святкує 48-річчя.

Її мати хотіла, щоб донька займалася балетом, але дівчинку не взяли через її комплекцію. І тоді майже у чотири роки бабуся відвела онучку на ковзанку.

Однак і там було не все просто, оскільки тренери спочатку не розгледіли талант майбутньої зірки. І тому спершу вона займалася в оздоровчій групі.

Коли Баюл було три роки її батько залишив сім'ю, а у 13-річному віці фігуристка залишилася без мами, яка померла від раку. А вже через місяць у спортсменки не стало бабусі.

Баюл у дитинстві / Фото з відкритих джерел

Опікувався дівчинкою її тренер Станіслав Коритек, а після його еміграції в Канаду, він відправив майбутню чемпіонку до свого колеги Валентина Ніколаєва в Одесу.

На початку 1993 року Баюл дебютувала на чемпіонаті Європи, здобувши срібну медаль. У тому ж році вона вперше виступила на чемпіонаті світу і сенсаційно завоювала "золото".

Як Баюл стала олімпійською чемпіонкою?

У 1994 році фігуристці було лише 16 років і вона вже взяла участь на Зимових Олімпійських Іграх у Ліллегаммері. Хоча зізнавалася, що планувала змагатися на наступних Іграх-1998 в Нагано.

Баюл на Олімпіаді-1994 / Фото НОК України

Проте Україні терміново потрібен був ще один учасник після розпаду СРСР. Тому було вирішено відправити Баюл на змагання в Норвегію.

Українка показала одну з найкращих коротких програм в історії фігурного катання. А наступного дня за її участі трапився неприємний інцидент на тренуванні, де вона зіштовхнулася на льоду з німецькою фігуристкою Танею Шевченко.

Подальша участь українською спортсменки на змаганнях була під питанням. Проте вона все-таки змогла вийти на лід та завоювати олімпійське "золото" у фігурному катанні.

Що сталося з Баюл після Олімпіади?

Після сенсаційної перемоги на Олімпійських іграх, Баюл залишилася у Лас-Вегасі працювати за контрактом. Українка стала улюбленицею місцевої публіки, здобувши велику популярність.

У 1997 році у фігуристки виникли проблеми, вона потрапила у серйозну аварію. Спортсменка отримала перелом ребер після того, як її "Мерседес" врізався у дерево.

Згодом виявилося, що спортсменка керувала авто у стані алкогольного сп'яніння. Після інциденту з ДТП, Баюл була засуджена та отримала умовний термін.

Баюл отримала умовний термін / Фото Getty Images

Аварія стала переломним моментом у житті фігуристки. Вона пройшла курс реабілітації та позбулася шкідливої звички, провівши три місяці у лікарні, пише "Чемпіон".

Я повністю усвідомила, яка це біда. Лікуванню ця хвороба не піддається. Не допоможуть ні таблетки, ні уколи. Єдиний вихід – просто не пити. Взагалі не доторкатися до пляшки. Знайшла в собі сили впоратися з цією недугою. Але до того часу, поки не помру, мені не можна пити. Ані каплі,

– розповідала Баюл.

Згодом олімпійська чемпіонка продовжила виступи на льоду. А також спортсменка зайнялася бізнесом.

Як Баюл могла потрапити на обкладинку Playboy?

Спортсменка зізнавалася, що вона отримувала пропозицію від американського журналу Playboy. Фігуристці запропонували знятися оголеною для обкладинки глянцу за мільйон доларів.

Оксана Баюл / Фото з відкритих джерел

Баюл відмовилася від спокусливої пропозиції. Вона заявила, що краще залишитися олімпійською чемпіонкою у пам'яті людей.

Чому Баюл відмовлялася від громадянства?

На 30-річчя Незалежності України у 2021 році було запрошено чимало зіркових гостей. Однак у списку не виявилося прізвища Оксани Баюл.

Олімпійська чемпіонка образилася та на знак протесту заявила, що відмовляється від українського громадянства. Заява видатної спортсменки викликала неабиякий резонанс у суспільстві.

Заява Баюл про громадянство / Скриншот з інстаграму спортсменку

Через декілька років Баюл зізналася, що залишається громадянкою України, але її паспорт вже недійсний, пише НВ.

Я досі громадянка України. У мене немає громадянства США, тільки український паспорт, який наразі недійсний,

– поділилася Баюл.

Фігуристка розповіла, що для поновлення документа її потрібно приїхати в Україну. Проте наразі у неї такої можливості немає.

Що відомо про особисте життя Баюл?

Олімпійська чемпіонка перебувала у шлюбі тричі. Її першим чоловіком був Євген Суник, з яким вона познайомилася у 2000 році. Подружжя разом прожило п'ять років.

Після розлучення з Суником, Баюл вийшла заміж за американського бізнесмена Джимом Бренноном. Однак шлюб фігуристки з підприємцем виявився нетривалим.

У 2014 році спортсменка узаконила стосунки з Карлом Фаріна, а вже через рік у них народилася донька Софія. Цікаво, що донька бізнесмена і атлетки захоплюється балетом і фігурним катанням.

Баюл з чоловіком та донькою / Фото з інстаграму фігуристки

У вересні 2025 року стало відомо, що Баюл розлучається зі своїм чоловіком. Вона розповіла, що це була не її ініціатива.

Я розставання не хотіла, він подав на розлучення. Але я йому надзвичайно вдячна, що в нас є чарівна дочка,

– зізналас Баюл.

Спортсменка повідомила, що не знає про те, з ким залишиться їхня донька. Питання щодо того, з ким житиме дівчинка має вирішити суд.

Де зараз Баюл?

Українка проживає у місті Шривпорт, штат Луїзіана. Олімпійська чемпіонка працює у місцевій школі, де ділиться досвідом з юними фігуристками.

Відзначимо, у місті з 25 лютого 2024 року відзначається День Оксани Баюл. Відповідний указ підписав мер Том Арсено, який закликав громадян "віддати шану знаменитій спортсменці".