Втім, це далеко неповний перелік спортивних захоплень короля Чарльза III. 24 Канал підготував матеріал про спортивні досягнення нового монарха Великої Британії.

Як Чарльз III залишив принцесу Діану з сином заради гри в поло?

Старший син королеви Єлизавети II та Філіпа, принца Единбурзького, народився 14 листопада 1948 року. Чарльз III до восьми років навчався вдома, а потім спадкоємця престолу віддали до школи.

Його батько, принц Філіп, був чудовим гравцем у поло та крикет. Цю пристрасть успадкував його старший син. Чарльз III був здібним гравцем у крикет, але найбільшим його захопленням на довгі роки стало кінне поло.

Довідка. Поло – командний вид спорту на конях, де головною метою команд є забити м'яч суперникам спеціальними ключками. Кінне поло популярне у Великій Британії, США та Австралії.

Принц Чарльз багато часу приділяв цій грі. За інформацією сайту Krono Polo, спадкоємець престолу почав грати у цю гру королів у віці 13 років. З того часу цей вид спорту став невід'ємною частиною його життя.

Він грав у численних матчах і був членом кількох команд з поло. Він навіть заснував власну команду під назвою Highgrove Stud, яка була названа на честь його заміського маєтку в Глостерширі.

Його кар'єра гравця переважно проходила на британських майданчиках. Проте у 1978 році майбутній монарх представляв Королівський кавалерійський полк на турнірі у Бразилії. У 1999 році Чарльз зіграв благодійний матч в Аргентині, де його команда перемогла з рахунком 9:7 (дані PoloHUB).

Улюбленій грі принц приділяв більше уваги, ніж власній сім'ї. Принцеса Діана завжди приходила на матчі, щоб підтримати чоловіка.

Принцеса Діана вручає Чарльзу III трофей / фото Getty Images

У документальному фільмі "Принцеса", який був присвячений Діані, розповідається, як Чарльз поїхав грати в поло через кілька годин після того, як привіз дружину з принцом Гаррі додому з пологового будинку.

Граючи в поло Чарльз багато разів падав з коня. У 41-річному віці він зламав руку та переніс операцію. Його син принц Гаррі у своїх спогадах розповідав, що батько щоранку робив стійку на голову, щоб полегшити біль у шиї та спині, яка була викликана багаторічною грою в поло. Попри численні травми Чарльз говорив, що продовжить грати допоки матиме сили.

Чарльз III грав у поло до поважного віку / фото Getty Images

Як юний Чарльз III встановив футбольний антирекорд?

У дитинстві принц Чарльз разом з однолітками грав у футбол. Цей вид спорту не став його найбільшою пристрастю. Втім, один футбольний рекорд зі знаком мінус підкорився юному монарху.

Чарльз навчався у школі Cheam, де був капітаном футбольної команди. Хроніки зафіксували рекорд, який встановила його команда. Упродовж сезону юні футболісти забили чотири голи, а пропустили 82.

Принц Чарльз грає з однолітками у футбол / фото Getty Images

Хоча у футболі Чарльз III не досяг значних успіхів, але залишився уболівальником. Під час одної з офіційних зустрічей монарх зізнався, що вболіває скромний Бернлі, який у нинішньому сезоні представляє Чемпіоншип – другий за силою дивізіон Англії.

На знак вдячності "бордові" вручили тоді ще принцу Уельському VIP-абонемент на домашні матчі. Чарльз III навіть кілька разів відвідував поєдинки улюбленої команди.

Чарльз III позує з футболкою Бернлі / фото Getty Images

Як Чарльз ледве не потрапив під снігову лавину в Альпах?

Однією з пристрастей короля Чарльза III тривалий час було катання на гірських лижах. Спадкоємець британського престолу починаючи з 1963 року регулярно відвідував гірськолижний курорт Клостерс у Швейцарії.

Чарльз III з принцесою Діаною на гірськолижному курорті / фото Getty Images

В один з днів березня 1988 року Чарльз з друзями вирушив в гори, попри попередження про сходження лавини. Принц вважався досвідченим лижником, а тому обрав небезпечний маршрут. Проте ця авантюра завершилася трагедією. У сніговій пастці опинилися двоє з усієї компанії – майор Г'ю Ліндсей та Патриція Палмер-Томкінсон.

Коли зсув припинився, принц з рештою групи почали визволяти своїх друзів. На жаль, життя Ліндсея не вдалося врятувати, а от Патриція залишилася живою, попри важкі травми – у неї були переламані обидві ноги.

Чарльз III відчував власну провину у смерті товариша. В одному зі своїх листів він написав: "Мені досі важко зрозуміти, чому я вижив, а він ні".

Втім, трагедія не відвернула Чарльза від пристрасті до гірських лиж. У наступні роки королівська сім'я продовжувала відпочивати на швейцарському курорті. Ба більше, Чарльз навчив своїх синів Вільяма та Гаррі кататися на лижах.

Чарльз III з принцом Вільямом катаються на гірських лижах / фото Getty Images

Це далеко не повний перелік усіх спортивних уподобань короля Чарльза III. В юності він захоплювався віндсерфінгом, вражаючи вмінням триматися на дошці з вітрилом. У більш зрілому віці Чарльз полюбляв грати в дартс.

Разом з іншими членами родини король щорічно відвідує кінні перегони Royal Ascot. А нещодавно Чарльз III посвятив у лицарі легендарного англійського футболіста Девіда Бекхема.