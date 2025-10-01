У вересня 1973 року Київ приймав чемпіонат Європи з кінного триборства. Серед учасників змагань була 23-річна принцеса Анна, пише 24 Канал.
Як принцеса Анна у Києві змагалася на ЧЄ-1973?
До столиці України принцеса Анна приїхала у статусі чемпіонки Європи. Цей титул вона здобула на попередніх змаганнях у 1971 році.
Підтримати свою доньку приїхав принц Філіп, герцог Единбургський, який на той момент очолював Міжнародну федерацію з кінного спорту (FEI). Принцеса Анна була вправною вершницею та вважалася однією з фавориток змагань.
Донька королеви Єлизавети II здивувала усіх присутніх тим, що сама доглядала за своїм конем, який разом з іншими учасниками змагань був на Київському іподромі. Принцеса самостійно мила та вичищала свого улюбленця.
На жаль, у Києві принцеса Анна не зуміла захистити титул чемпіонки. У третій день змагань вершників очікував крос, який проходив поблизу села Пирогове. Спортсменам потрібно було подолати складну дистанцію по пересіченій місцевості з перешкодами.
Принцеса Анна долає перешкоду на трасі кросу / фото Getty Images
Під час подолання однієї з перешкод її кінь Гудвілл зачепився за жердину і принцеса Анна вилетіла із сідла. До неї одразу підбігли медики у білих халатах. На щастя, вона уникла перелому та отримала легкі забої. Її наречений Марк Філліпс повів коня, а принцеса змогла самостійно залишити трасу.
Справжню витримку продемонстрував її батько принц Філіп. Жоден м'яз на його обличчі не смикнувся, коли його донька впала з коня. Згодом він заявив представникам ЗМІ, що такі падіння не дивина у кінному спорті і принцеса Анна до такого звикла.
Відео падіння принцеси Анни з коня
Це цікаво. 14 листопада 1973 року принцеса Анна вийшла заміж за Марка Філліпса, який був олімпійським чемпіоном-1972 з кінного триборства. Принц Чарльз тоді іронічно говорив, що "Анна не могла вийти заміж за свого коня і тому вибрала Марка". Їхня донька Зара стала срібною призеркою Олімпійських ігор-2012 з кінного спорту.
Які досягнення принцеси Анни у спорті?
- Принцеса Анна понад п'ять років входила до складу збірної Великої Британії з кінного триборства. У 1971 році вона здобула індивідуальну золоту медаль на ЧЄ-1971.
- У 1975 році принцеса виграла дві срібні медалі на ЧЄ-1975 – індивідуальну та командну.
- Наступного року вона на коні Гудвіллі взяла участь в Олімпійських іграх в Монреалі. На половині дистанції траси кросу вона знову впала та отримала струс мозку. Все ж принцеса сіла на коня та зуміла фінішувати. Згодом вона заявила, що не пам'ятає, як долала решту перешкод. За інформацією The New York Times, принцесу довелося тоді госпіталізувати.
- Донька королеви Єлизавети II також брала участь у благодійних перегонах та складних стипль-чезах.
- З 1986 по 1994 рік обіймала посаду президента Міжнародної федерації кінного спорту (FEI). Принцеса Анна досі займається верховою їздою попри те, що їй зараз 75 років.
- У 1988 році принцеса стала членом Міжнародного олімпійського комітету (МОК).
