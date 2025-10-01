У вересня 1973 року Київ приймав чемпіонат Європи з кінного триборства. Серед учасників змагань була 23-річна принцеса Анна, пише 24 Канал.

Як принцеса Анна у Києві змагалася на ЧЄ-1973?

До столиці України принцеса Анна приїхала у статусі чемпіонки Європи. Цей титул вона здобула на попередніх змаганнях у 1971 році.

Підтримати свою доньку приїхав принц Філіп, герцог Единбургський, який на той момент очолював Міжнародну федерацію з кінного спорту (FEI). Принцеса Анна була вправною вершницею та вважалася однією з фавориток змагань.

Донька королеви Єлизавети II здивувала усіх присутніх тим, що сама доглядала за своїм конем, який разом з іншими учасниками змагань був на Київському іподромі. Принцеса самостійно мила та вичищала свого улюбленця.

На жаль, у Києві принцеса Анна не зуміла захистити титул чемпіонки. У третій день змагань вершників очікував крос, який проходив поблизу села Пирогове. Спортсменам потрібно було подолати складну дистанцію по пересіченій місцевості з перешкодами.

Принцеса Анна долає перешкоду на трасі кросу / фото Getty Images

Під час подолання однієї з перешкод її кінь Гудвілл зачепився за жердину і принцеса Анна вилетіла із сідла. До неї одразу підбігли медики у білих халатах. На щастя, вона уникла перелому та отримала легкі забої. Її наречений Марк Філліпс повів коня, а принцеса змогла самостійно залишити трасу.

Справжню витримку продемонстрував її батько принц Філіп. Жоден м'яз на його обличчі не смикнувся, коли його донька впала з коня. Згодом він заявив представникам ЗМІ, що такі падіння не дивина у кінному спорті і принцеса Анна до такого звикла.

Відео падіння принцеси Анни з коня

Це цікаво. 14 листопада 1973 року принцеса Анна вийшла заміж за Марка Філліпса, який був олімпійським чемпіоном-1972 з кінного триборства. Принц Чарльз тоді іронічно говорив, що "Анна не могла вийти заміж за свого коня і тому вибрала Марка". Їхня донька Зара стала срібною призеркою Олімпійських ігор-2012 з кінного спорту.

Які досягнення принцеси Анни у спорті?

Принцеса Анна понад п'ять років входила до складу збірної Великої Британії з кінного триборства. У 1971 році вона здобула індивідуальну золоту медаль на ЧЄ-1971.

У 1975 році принцеса виграла дві срібні медалі на ЧЄ-1975 – індивідуальну та командну.

Наступного року вона на коні Гудвіллі взяла участь в Олімпійських іграх в Монреалі. На половині дистанції траси кросу вона знову впала та отримала струс мозку. Все ж принцеса сіла на коня та зуміла фінішувати. Згодом вона заявила, що не пам'ятає, як долала решту перешкод. За інформацією The New York Times, принцесу довелося тоді госпіталізувати.

Донька королеви Єлизавети II також брала участь у благодійних перегонах та складних стипль-чезах.

З 1986 по 1994 рік обіймала посаду президента Міжнародної федерації кінного спорту (FEI). Принцеса Анна досі займається верховою їздою попри те, що їй зараз 75 років.

У 1988 році принцеса стала членом Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

