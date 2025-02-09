У суботу, 8 лютого, відбулася церемонія відкриття Ігор нескорених-2025. Змагання стартували у канадському Ванкувері.

Читайте також Друге "срібло" у сезоні: український легкоатлет здобув нагороду на турнірі у Чехії

Принц Гаррі підтримав українців

Збірна Україна вийшла на арену BC Place, скандуючи гасло "Україна – понад усе!", пише 24 канал.

Під час виступу на урочистій церемонії відкриття Принц Гаррі зазначив, що попри розбіжності тут, на Invictus Games, усі спираються на взаємну повагу, люто змагаються, але вірять один в одного.

Після своєї промови він підійшов до представників збірної України, щоб підтримати їх.

Довідка. У 2025 році Україна матиме найбільше представництво за всю історію – 35 спортсменів.

Відзначимо, що змагання Ігор нескорених відбудуться з 9 до 16 лютого.