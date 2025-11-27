Чемпіон України з дзюдо Артем Лесюк висловився про повернення росіян до міжнародних змагань під їхнім національним прапором. Спортивні чиновники IJF могли ухвалити рішення під впливом останніх політичних подій, повідомляє 24 Канал з посиланням на Tribuna.com.

Чому росіянам дозволили виступати під їхнім прапором?

На думку Лесюка, рішення Міжнародної федерації дзюдо (IJF) про допуск росіян з'явилося неочікувано. Водночас Європейський союз дзюдо демонструє цілковиту солідарність з Україною, адже представники Росії та Білорусі були відсутні на останніх європейських змаганнях. Проте світова організація робить протилежні кроки.

Можливо, це рішення було прийнято у звʼязку з останніми подіями у світі, у звʼязку з новинами про можливе укладання миру і кінець війни. Я не знаю як буде діяти керівництво нашої країни та федерації, я такою інформацією не володію,

– розповів український дзюдоїст.

Зазначимо, що так званий мирний план з 28 пунктів з'явився на минулому тижні. Наразі представники України та США працюють над узгодженням позицій. Натомість країна-агресор не демонструє намірів завершувати війну, шантажуючи захопленням нових територій на сході України.

Наразі Федерація дзюдо України спільно з Мінспортом та НОК готують звернення до Міжнародної федерації дзюдо.

Як росіян повертали в дзюдо?