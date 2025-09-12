У п'ятницю, 12 вересня, до Києва прибув поважний гість – принц Гаррі. Це перший візит члена британської королівської сім'ї під час повномасштабної війни, повідомляє 24 Канал.

До теми Принц Гаррі прибув до Києва з неанонсованим візитом

Як принц Гаррі пов'язаний зі спортом?

40-річний принц Гаррі (або ж герцог Сассекський) є непересічною особою як для світу спорту, так і для України. Ще з дитинства він захоплювався різними активностями. Розповідаємо детальніше про причетність члена королівської родини до спорту.

Ще у школі Гаррі займався регбі та поло, який популярний серед британських аристократів. Пізніше принц створив кілька благодійних фонді та збирав до них кошти завдяки іграм у поло.

На цьому дотичність монарха до спорту не обмежується. Гаррі часто відвідує благодійні марафони, а у регбі він був патроном Англійського регбійного союзу.

Що таке Invictus Games?

Головною ж ініціативою принца стало заснування Ігор нескорених (або ж Invictus Games). Цією ідеєю він надихнувся після служби в армії та війни в Афганістані.

Там Гаррі мав справу з пораненими військовими. Саме після цього принц у 2014 році вирішив створити змагання для ветеранів та військових, які мають важкі травми.

За ці 11 років Ігри нескорених пройшли сім разів. У програмі змагань такі види спорту як плавання, регбі, біатлон, баскетбол, легка атлетика, скелетон та волейбол.

Читайте також Український захисник передав особливий подарунок принцу Гаррі під час Ігор нескорених-2025

Україна також не раз брала участь в Invictus Games. Особливо важливість цих ігор для нашої країни зросла на фоні війни проти Росії, адже кількість важко поранених солдатів значно зросла.



Український військовий Роман Полтавець із принцом Гаррі / Фото Берестинської РДА

У лютому цього року змагання проходили в Торонто. Принц Гаррі тоді особисто підійшов до українських спортсменів та підтримав їх під час церемонії відкриття.

Також принц Гаррі іноді з'являється і на футбольних матчах, але ці випадки доволі рідкі. До прикладу, у 2014 році він відвідав гру чемпіонату світу в Бразилії, де Англія грала проти збірної Коста-Рики.