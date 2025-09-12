В пятницу, 12 сентября, в Киев прибыл почетный гость – принц Гарри. Это первый визит члена британской королевской семьи во время полномасштабной войны, сообщает 24 Канал.

Как принц Гарри связан со спортом?

40-летний принц Гарри (или герцог Сассекский) является незаурядной личностью как для мира спорта, так и для Украины. Еще с детства он увлекался различными активностями. Рассказываем подробнее о причастности члена королевской семьи к спорту.

Еще в школе Гарри занимался регби и поло, который популярен среди британских аристократов. Позже принц создал несколько благотворительных фондов и собирал в них средства благодаря играм в поло.

На этом причастность монарха к спорту не ограничивается. Гарри часто посещает благотворительные марафоны, а в регби он был патроном Английского регбийного союза.

Что такое Invictus Games?

Главной же инициативой принца стало основание Игр непокоренных (или Invictus Games). Этой идеей он вдохновился после службы в армии и войны в Афганистане.

Там Гарри имел дело с ранеными военными. Именно после этого принц в 2014 году решил создать соревнования для ветеранов и военных, которые имеют тяжелые травмы.

За эти 11 лет Игры непокоренных прошли семь раз. В программе соревнований такие виды спорта как плавание, регби, биатлон, баскетбол, легкая атлетика, скелетон и волейбол.

Украина также не раз принимала участие в Invictus Games. Особенно важность этих игр для нашей страны возросла на фоне войны против России, ведь количество тяжело раненых солдат значительно возросло.



Украинский военный Роман Полтавец с принцем Гарри / Фото Берестинской РГА

В феврале этого года соревнования проходили в Торонто. Принц Гарри тогда лично подошел к украинским спортсменам и поддержал их во время церемонии открытия.

Также принц Гарри иногда появляется и на футбольных матчах, но эти случаи довольно редки. К примеру, в 2014 году он посетил игру чемпионата мира в Бразилии, где Англия играла против сборной Коста-Рики.