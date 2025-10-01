В сентябре 1973 года Киев принимал чемпионат Европы по конному троеборью. Среди участников соревнований была 23-летняя принцесса Анна, пишет 24 Канал.

Как принцесса Анна в Киеве соревновалась на ЧЕ-1973?

В столицу Украины принцесса Анна приехала в статусе чемпионки Европы. Этот титул она завоевала на предыдущих соревнованиях в 1971 году.

Поддержать свою дочь приехал принц Филипп, герцог Эдинбургский, который на тот момент возглавлял Международную федерацию по конному спорту (FEI). Принцесса Анна была искусной всадницей и считалась одной из фавориток соревнований.

Дочь королевы Елизаветы II удивила всех присутствующих тем, что сама ухаживала за своим конем, который вместе с другими участниками соревнований был на Киевском ипподроме. Принцесса самостоятельно мыла и вычищала своего любимца.

К сожалению, в Киеве принцесса Анна не сумела защитить титул чемпионки. В третий день соревнований всадников ожидал кросс, который проходил вблизи села Пирогово. Спортсменам нужно было преодолеть сложную дистанцию по пересеченной местности с препятствиями.

Принцесса Анна преодолевает препятствие на трассе кросса / фото Getty Images

Во время преодоления одного из препятствий ее конь Гудвилл зацепился за жердь и принцесса Анна вылетела из седла. К ней сразу подбежали медики в белых халатах. К счастью, она избежала перелома и получила легкие ушибы. Ее жених Марк Филлипс повел лошадь, а принцесса смогла самостоятельно покинуть трассу.

Настоящую выдержку продемонстрировал ее отец принц Филипп. Ни один мускул на его лице не дернулся, когда его дочь упала с лошади. Впоследствии он заявил представителям СМИ, что такие падения не редкость в конном спорте и принцесса Анна к такому привыкла.

Видео падения принцессы Анны с лошади

Это интересно. 14 ноября 1973 года принцесса Анна вышла замуж за Марка Филлипса, который был олимпийским чемпионом-1972 по конному троеборью. Принц Чарльз тогда иронично говорил, что "Анна не могла выйти замуж за свою лошадь и поэтому выбрала Марка". Их дочь Зара стала серебряным призером Олимпийских игр-2012 по конному спорту.

Какие достижения принцессы Анны в спорте?

Принцесса Анна более пяти лет входила в состав сборной Великобритании по конному троеборью. В 1971 году она завоевала индивидуальную золотую медаль на ЧЕ-1971.

В 1975 году принцесса выиграла две серебряные медали на ЧЕ-1975 – индивидуальную и командную.

В следующем году она на лошади Гудвилле приняла участие в Олимпийских играх в Монреале. На половине дистанции трассы кросса она снова упала и получила сотрясение мозга. Все же принцесса села на лошадь и сумела финишировать. Впоследствии она заявила, что не помнит, как преодолевала остальные препятствия. За информацией The New York Times, принцессу тогда пришлось госпитализировать.

Дочь королевы Елизаветы II также участвовала в благотворительных гонках и сложных стипль-чезах.

С 1986 по 1994 год занимала должность президента Международной федерации конного спорта (FEI). Принцесса Анна до сих пор занимается верховой ездой несмотря на то, что ей сейчас 75 лет.

В 1988 году принцесса стала членом Международного олимпийского комитета (МОК).

