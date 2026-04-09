Зіркове подружжя українського спорту знову опинилося в центрі уваги – цього разу через теплу родинну подію. Світлини з хрестин пара опублікувала на своїх сторінках в інстаграмі.

Що відомо про хрещення доньки Романчуків?

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук разом із чоловіком, олімпійським призером із плавання Михайло Романчук, похрестили свою доньку Софію.

Світлинами з події подружжя поділилося у соцмережах. У підписі до публікації вони ніжно назвали дівчинку "маленьким янголятком".

На кадрах видно щасливих батьків із немовлям під час таїнства, що одразу викликало захоплення шанувальників.

Варто зазначити, що донька пари народилася 13 лютого 2026 року і стала первістком для спортсменів.

Яскрава кар'єра та непрості рішення

Марина Бех-Романчук – одна з найуспішніших українських легкоатлеток останніх років. Вона виступала у стрибках у довжину та потрійному стрибку, вигравала чемпіонати Європи та здобувала медалі світових першостей.

Загалом у її активі – десятки нагород на міжнародному рівні, включно з етапами Діамантової ліги.

Втім, кар’єра спортсменки зазнала серйозного удару: після допінгового скандалу вона отримала дискваліфікацію та згодом оголосила про завершення виступів.

Її чоловік, Михайло Романчук, є дворазовим призером Олімпійських ігор у плаванні та одним із найуспішніших українських плавців сучасності. На початку цього року спортсмен завершив професійну кар’єру.