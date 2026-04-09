Звездные супруги украинского спорта снова оказались в центре внимания – на этот раз из-за теплого семейного события. Фотографии с крестин пара опубликовала на своих страницах в инстаграме.

Смотрите также "Разнес бы каждого второго": призер Олимпиады рассказал о хейте от украинцев

Что известно о крещении дочери Романчуков?

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук вместе с мужем, олимпийским призером по плаванию Михаил Романчук, покрестили свою дочь Софию.

Фотографиями с события супруги поделились в соцсетях. В подписи к публикации они нежно назвали девочку "маленьким ангелочком".

На кадрах видно счастливых родителей с младенцем во время таинства, что сразу вызвало восхищение поклонников.

Стоит отметить, что дочь пары родилась 13 февраля 2026 года и стала первенцем для спортсменов.

Яркая карьера и непростые решения

Марина Бех-Романчук – одна из самых успешных украинских легкоатлеток последних лет. Она выступала в прыжках в длину и тройном прыжке, выигрывала чемпионаты Европы и получала медали мировых первенств.

Всего в ее активе – десятки наград на международном уровне, включая этапы Бриллиантовой лиги.

Впрочем, карьера спортсменки потерпела серьезный удар: после допингового скандала она получила дисквалификацию и впоследствии объявила о завершении выступлений.

Ее муж, Михаил Романчук, является двукратным призером Олимпийских игр в плавании и одним из самых успешных украинских пловцов современности. В начале этого года спортсмен завершил профессиональную карьеру.