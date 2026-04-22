Бывший капитан сборной Польши внезапно заявил, что без россиян в спорте ему "чего-то не хватает". А также начал повторять любимые тезисы пропагандистов о "влиянии политических решений на спорт" и "невинных спортсменов", пишет Sport Dziennik.

Что Михал Кубяк сказал о возвращении россиян в спорт?

Выдающийся волейболист заявил, что спортсмены якобы не должны нести ответственность за решения политиков.

Чем виноваты спортсмены, которые представляют свою страну? Они хотят соревноваться с лучшими на Олимпийских играх, на чемпионатах мира. Посмотрите, сколько из этих людей потеряли возможность осуществить свои мечты как спортсмены. Я хотел бы, чтобы они вернулись. Просто как спортсмены, не как народ или страна. Я бы хотел, чтобы они как спортсмены и как одна из лучших стран, которая имеет волейбольную команду, вернулись к международным соревнованиям, потому что без них мне чего-то не хватает,

– рассказал Кубяк.

Спортсмен еще раз подчеркнул, что не хочет возвращения именно России обратно в спорт, а только поддерживает восстановление прав выступать для игроков, которые якобы являются "одними из лучших в мире". Он также утверждает, что после этого победы станут для него более ценными, потому что будет уверенность, что удалось обыграть всех сильнейших.

