Показательный эпизод произошел во время награждения одного из россиян золотом. Присутствующие в зале устроили атлету из страны-убийцы "теплый" прием, пишет ZN.ua.
Что произошло на чемпионате Европы по дзюдо?
Тимур Арбузов из России стал чемпионом Европы, в решающей схватке одержав победу над местным любимцем Тато Григалашвили.
На церемонии награждения, как отмечает проект "Эхо Кавказа", должен был звучать гимн России, но трибуны устроили настолько оглушительный свист и выкрики "Россия – оккупант", что запись было практически не слышно.
Гимн России освистали в Тбилиси
Почему россияне допущены к чемпионату Европы по дзюдо?
- Решение о снятии санкций с россиян и белорусов в мировом дзюдо было принято прошлым летом Международной федерацией этого вида спорта.
- Еще раньше, с 2023 года, представители страны-агрессора и ее сателлита получили возможность соревноваться в так называемом "нейтральном" статусе. Их должны были проверять на отсутствие связей с российской армией и силовыми структурами, а также требовали осудить агрессию против Украины.
- Недавно россиян полноценно вернули на международные соревнования по водным видам спорта, но Польша обещает не допустить их к участию на чемпионате Европы-2027 по прыжкам в воду.