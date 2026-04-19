Показовий епізод стався під час нагородження одного з росіян золотом. Присутні у залі влаштували атлету з країни-вбивці "теплий" прийом, пише ZN.ua.

Що сталося на чемпіонаті Європи з дзюдо?

Тимур Арбузов з Росії став чемпіоном Європи, у вирішальній сутичці здобувши перемогу над місцевим улюбленцем Тато Грігалашвілі.

На церемонії нагородження, як зазначає проєкт "Ехо Кавказу", мав лунати гімн Росії, але трибуни влаштували настільки оглушливий свист і викрики "Росія – окупант", що запис було практично не чути.

Гімн Росії освистали у Тбілісі – дивіться відео:

Чому росіяни допущені до чемпіонату Європи з дзюдо?