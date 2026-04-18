Западная соседка Украины в 2027 году должна принять чемпионат Европы по прыжкам в воду. Польские спортивные чиновники официально заявили, что никаких атлетов из страны-агрессора и ее сателлита там не будет, пишет Polskie Radio24.
Что решили в Польше об участии россиян в Евро по прыжкам в воду?
Президент Польской федерации плавания Отилия Енджейчак озвучила европейским коллегам решительную позицию страны: разрешение World Aquatics россиянам и белорусам соревноваться под собственными флагами и с национальными гимнами ничего не означает, Польша все равно будет блокировать доступ сторонников агрессии против Украины к турниру.
Енйджейчак прошлой осенью была единственной представительницей национальных федераций на собрании World Aquatics, которая проголосовала против того, чтобы россиян и белорусов восстановили в полноценном статусе. Она убеждена, что эти спортсмены не имеют права быть приобщенными к мировому спорту, по крайней мере пока не прекращена война в Украине.
К сожалению, подавляющее большинство европейских стран не разделяют нашу точку зрения по этому вопросу. Решение, которое приняли в Международной федерации, уже не может быть отменено,
– пожаловалась чиновница.
Почему россиян вернули в водные виды спорта?
- World Aquatics в официальном заявлении цинично мотивировала решение тем, что бассейны и открытые водоемы должны стать "местами, где спортсмены из всех стран могут собираться вместе в мирных соревнованиях".
- Снятию санкций с россиян и белорусов на взрослом уровне предшествовало разрешение соревноваться юношеским и молодежным командам.
- Скандально завершился Кубок мира по водному поло на Мальте, где Украине присудили техническое поражение в матче за 7 место из-за отказа играть с "нейтральной" сборной России.