Медаль Горуна получил там же, где ее завоевал – в Японии. Это произошло во время специальной церемонии, пишет NHK.

Почему Горуна продал свою медаль?

Каратист решил пожертвовать полученной бронзовой медалью, чтобы собрать деньги для Вооруженных Сил Украины. В 2022 году покупатель из Японии заплатил спортсмену 20 500 долларов и при этом пообещал вернуть награду, как только в Украине завершится война.

Однако четыре года спустя японец решил, что хочет уже сейчас отдать обратно бронзу, чтобы выразить таким образом свою надежду на мир в нашем государстве.

Как произошло возвращение медали?

Для Станислава Горуны 5 апреля устроили церемонию в тренировочном зале в Японии, где готовятся маленькие каратисты. Медаль на шею украинцу повесил один из воспитанников клуба.

В знак благодарности олимпийский призер провел для детей урок боевого искусства.

Почему Горуна был в Японии?

  • Как пишет "Чемпион", капитан сборной Украины по каратэ стал первым иностранцем в истории, который провел тренировку для национальной команды Японии.
  • Еще до полномасштабного вторжения Горуна проводил выездные семинары в России, в частности в 2015 и 2016 годах в Москве и Санкт-Петербурге.
  • В 2021 году отметился противоречивым заявлением о "спорте вне политики" после критики в адрес Ярославы Магучих за фото с россиянкой Ласицкенею
  • В марте 2022 года Станислав Горуна сообщал в соцсетях, что вступил в ряды Сил обороны Украины.