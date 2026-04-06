Медаль Горуна получил там же, где ее завоевал – в Японии. Это произошло во время специальной церемонии, пишет NHK.

Почему Горуна продал свою медаль?

Каратист решил пожертвовать полученной бронзовой медалью, чтобы собрать деньги для Вооруженных Сил Украины. В 2022 году покупатель из Японии заплатил спортсмену 20 500 долларов и при этом пообещал вернуть награду, как только в Украине завершится война.

Однако четыре года спустя японец решил, что хочет уже сейчас отдать обратно бронзу, чтобы выразить таким образом свою надежду на мир в нашем государстве.

Как произошло возвращение медали?

Для Станислава Горуны 5 апреля устроили церемонию в тренировочном зале в Японии, где готовятся маленькие каратисты. Медаль на шею украинцу повесил один из воспитанников клуба.

В знак благодарности олимпийский призер провел для детей урок боевого искусства.

