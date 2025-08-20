Украинцы завоевали 16 золотых наград, а также по 14 серебряных и бронзовых медалей. Одну из наград высшей пробы получил каратист Ризван Талибов, пишет 24 Канал.

К теме Всемирные игры-2025: результаты Украины и медальный зачет: как Украина и медальный зачет

Как Талибов сломал руку на Всемирных играх-2025?

В финальной схватке Талибов победил представителя Хорватии Анджело Квешича в весовой категории свыше 84 килограммов.

После соревнований стало известно, что украинский каратист получил свою золотую награду с серьезными проблемами со здоровьем. Еще до сигнала об окончании финала, Талибов почувствовал, что что-то не так с одной рукой. Ризван почувствовал резкую боль.

Только после возвращения в Украину стало известно, что Талибов получил "золото" Всемирных игр-2025 со сломанной рукой.

В финале я победил со сломанной рукой. Когда осталось последних десять секунд в этом поединке, я почувствовал, что с рукой что-то не так. Я понимал, что скорее всего это перелом, потому что боль была очень острой,

– вспомнил Талибов для "Общественное Черновцы".

Отметим, что в каратэ Украина получила две медали Всемирных игр-2025 ("золото" и "серебро"). Больше всего украинские спортсмены завоевали наград в подводном плавании (11 медалей: 2 + 4 + 5).