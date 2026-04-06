Медаль Горуна отримав там само, де її завоював – у Японії. Це сталося під час спеціальної церемонії, пише NHK.
Дивіться також Зірка українського карате став переможцем Всесвітніх ігор-2025 зі зламаною рукою
Чому Горуна продав свою медаль?
Каратист вирішив пожертвувати здобутою бронзовою медаллю, щоб зібрати гроші для Збройних Сил України. У 2022 році покупець з Японії заплатив спортсмену 20 500 доларів і при цьому пообіцяв повернути нагороду, щойно в Україні завершиться війна.
Проте чотири роки потому японець вирішив, що хоче вже зараз віддати назад бронзу, щоб висловити таким чином свою надію на мир в нашій державі.
Як відбулося повернення медалі?
Для Станіслава Горуни 5 квітня влаштували церемонію у тренувальній залі в Японії, де готуються маленькі каратисти. Медаль на шию українцю повісив один з вихованців клубу.
На знак вдячності олімпійський призер провів для дітей урок бойового мистецтва.
Чому Горуна був у Японії?
- Як пише "Чемпіон", капітан збірної України з карате став першим іноземцем в історії, який провів тренування для національної команди Японії.
- Ще до повномасштабного вторгнення Горуна проводив виїзні семінари у Росії, зокрема у 2015 та 2016 роках в Москві і Санкт-Петербурзі.
- У 2021 році відзначився суперечливою заявою щодо "спорту поза політикою" після критики на адресу Ярослави Магучіх за фото з росіянкою Ласіцкенею
- У березні 2022 року Станіслав Горуна повідомляв у соцмережах, що вступив до лав Сил оборони України.