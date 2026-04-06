Медаль Горуна отримав там само, де її завоював – у Японії. Це сталося під час спеціальної церемонії, пише NHK.

Чому Горуна продав свою медаль?

Каратист вирішив пожертвувати здобутою бронзовою медаллю, щоб зібрати гроші для Збройних Сил України. У 2022 році покупець з Японії заплатив спортсмену 20 500 доларів і при цьому пообіцяв повернути нагороду, щойно в Україні завершиться війна.

Проте чотири роки потому японець вирішив, що хоче вже зараз віддати назад бронзу, щоб висловити таким чином свою надію на мир в нашій державі.

Як відбулося повернення медалі?

Для Станіслава Горуни 5 квітня влаштували церемонію у тренувальній залі в Японії, де готуються маленькі каратисти. Медаль на шию українцю повісив один з вихованців клубу.

На знак вдячності олімпійський призер провів для дітей урок бойового мистецтва.

