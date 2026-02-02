Денис Насико потрапив до так званої квіткової церемонії, посівши п'яте місце у спринті. Старший тренер чоловічої збірної України Роман Прима у коментарі "Чемпіону" пояснив, чому так сталося.
Як це прокоментував Роман Прима?
За його словами, це стандартна практика і все залежить від організаторів змагань.
В Шушені учасників нагороджували чудовими фруктовими вітамінними наборами, що, на його думку, саме те, що потрібно спортсмену.
Він також згадав, що в італійському Мартелі давали по коробці яблук, а на змаганнях у Франції господарі дарували корзини з сирами, м'ясом та ковбасами, підкресливши, що все залежить від програми приймаючої сторони.
Як пройшов Чемпіонат Європи з біатлону для України?
- На чемпіонаті Європи з біатлону 2026 українська команда здобула лише одну медаль – золоту, яку виграла Анастасія Меркушина в індивідуальній гонці на 15 кілометрів. Чиста стрільба та впевнена боротьба на дистанції дозволили їй випередити найближчу суперницю всього на три секунди.
- Серед решти українських спортсменок найвищий результат показала Валерія Дмитренко, посівши 19-е місце. Надія Бєлкіна фінішувала 31-ю, а Лілія Стеблина – 79-ю, допустивши кілька промахів, які додали їм штрафний час.
- За інформацією International Biathlon Union ,у медальному заліку чемпіонату лідирує Італія, слідом за нею – Франція, а Україна посіла третє місце завдяки золотій медалі Меркушиної.