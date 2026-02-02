Денис Насико потрапив до так званої квіткової церемонії, посівши п'яте місце у спринті. Старший тренер чоловічої збірної України Роман Прима у коментарі "Чемпіону" пояснив, чому так сталося.

Дивіться також Тріумф норвежців та провал українців: як завершилася остання гонка ЧС-2025 з біатлону

Як це прокоментував Роман Прима?

За його словами, це стандартна практика і все залежить від організаторів змагань.

В Шушені учасників нагороджували чудовими фруктовими вітамінними наборами, що, на його думку, саме те, що потрібно спортсмену.

Він також згадав, що в італійському Мартелі давали по коробці яблук, а на змаганнях у Франції господарі дарували корзини з сирами, м'ясом та ковбасами, підкресливши, що все залежить від програми приймаючої сторони.

Як пройшов Чемпіонат Європи з біатлону для України?