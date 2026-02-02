Денис Насико попал в так называемую цветочную церемонию, заняв пятое место в спринте. Старший тренер мужской сборной Украины Роман Прима в комментарии "Чемпиону" объяснил, почему так произошло.
Как это прокомментировал Роман Прима?
По его словам, это стандартная практика и все зависит от организаторов соревнований.
В Шушене участников награждали замечательными фруктовыми витаминными наборами, что, по его мнению, именно то, что нужно спортсмену.
Он также вспомнил, что в итальянском Мартели давали по коробке яблок, а на соревнованиях во Франции хозяева дарили корзины с сырами, мясом и колбасами, подчеркнув, что все зависит от программы принимающей стороны.
Как прошел Чемпионат Европы по биатлону для Украины?
- На чемпионате Европы по биатлону 2026 украинская команда завоевала лишь одну медаль – золотую, которую выиграла Анастасия Меркушина в индивидуальной гонке на 15 километров. Чистая стрельба и уверенная борьба на дистанции позволили ей опередить ближайшую соперницу всего на три секунды.
- Среди остальных украинских спортсменок наивысший результат показала Валерия Дмитренко, заняв 19-е место. Надежда Белкина финишировала 31-й, а Лилия Стеблина – 79-й, допустив несколько промахов, которые добавили им штрафное время.
- По информации International Biathlon Union,в медальном зачете чемпионата лидирует Италия, вслед за ней – Франция, а Украина заняла третье место благодаря золотой медали Меркушиной.