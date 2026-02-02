Денис Насико попал в так называемую цветочную церемонию, заняв пятое место в спринте. Старший тренер мужской сборной Украины Роман Прима в комментарии "Чемпиону" объяснил, почему так произошло.

Как это прокомментировал Роман Прима?

По его словам, это стандартная практика и все зависит от организаторов соревнований.

В Шушене участников награждали замечательными фруктовыми витаминными наборами, что, по его мнению, именно то, что нужно спортсмену.

Он также вспомнил, что в итальянском Мартели давали по коробке яблок, а на соревнованиях во Франции хозяева дарили корзины с сырами, мясом и колбасами, подчеркнув, что все зависит от программы принимающей стороны.

