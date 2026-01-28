В программу турнира включено восемь стартов. Фанаты смогут посмотреть индивидуальные гонки, спринты, персьюты и классические эстафеты, информирует 24 Канал.
Когда состоится чемпионат Европы по биатлону?
Первыми на трассу выйдут мужчины. Они будут бежать индивидуальную гонку на 20 километров.
Завершатся же соревнования 1 февраля. Их будет закрывать женская эстафета.
Расписание чемпионата Европы-2026 по биатлону в Шушене
- 28 января (11:20) – индивидуальная гонка 20 километров, мужчины
- 28 января (14:30) – индивидуальная гонка 15 километров, женщины
- 30 января (11:45) – спринт 10 километров, мужчины
- 30 января (15:30) – спринт 7,5 километров, женщины
- 31 января (11:45) – гонка преследования 12,5 километров, мужчины
- 31 января (14:30) – гонка преследования 10 километров, женщины
- 1 февраля (11:40) – мужская эстафета 4 х 7,5 километров
- 1 февраля (14:45) – женская эстафета 4 х 6 километров
Где смотреть биатлон в Украине?
Все гонки чемпионата Европы в Шушене в прямом эфире будут транслироваться на сайте Суспільне Спорт. Также их можно смотреть на местных каналах Суспільного (Суспільне Винница, Суспільне Киев, Суспільне Сумы и т.д.).
Смотрите онлайн-трансляции ЧЕ-2026 по биатлону
Кто представит Украину на Евро-2026?
Традиционно этот турнир в основном пропускают топовые биатлонисты. Сейчас они готовятся к Олимпийским играм, которые начнутся уже 6 февраля.
Украина также будет представлена не основным составом. В командах будут спортсмены, которые принимали участие в Кубке мира, однако не смогли своими результатами завоевать место в олимпийской сборной.
Мужская сборная Украины:
- Богдан Цымбал, Денис Насико, Артем Тищенко, Сергей Супрун, Михаил Хмиль, Александр Пономаренко, Роман Боровик.
Женская команда "сине-желтых":
- Анастасия Меркушина, Валерия Дмитренко, Татьяна Тарасюк, Лилия Стеблина, Ксения Приходько, Надежда Белкина, Виктория Хвостенко.